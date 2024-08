La Danemark va fermer ses ambassades au Mali et au Burkina Faso, où des militaires ont pris le pouvoir, et en ouvrir au Sénégal, au Rwanda et en Tunisie, a annoncé lundi son ministère des Affaires étrangères.

« En raison des coups d’État militaires qui ont fortement limité les possibilités d’action dans la région du Sahel, les ambassades au Burkina Faso et au Mali seront fermées« , a écrit dans un communiqué la diplomatie danoise.

Le Mali et le Burkina Faso, ainsi que le Niger, sont dirigés par des régimes militaires qui ont tourné le dos à la France, ancienne puissance coloniale, et se sont rapprochés de la Russie. Les militaires ont pris le pouvoir par la force en 2020 au Mali et en 2022 au Burkina Faso.

Cette décision intervient dans un contexte général de déterioration des liens entre le Mali et les pays européens, la junte militaire malienne ayant récemment ordonné l’expulsion de l’ambassadrice de Suède à Bamako. La Suède doit fermer son ambassade d’ici la fin de l’année.

Dans sa nouvelle stratégie africaine, le Danemark va à l’inverse ouvrir des ambassades au Sénégal, en Tunisie et au Rwanda « dans le cadre de la nouvelle stratégie d’engagement du Danemark auprès des pays africains« . Au Rwanda, le Danemark comptait déjà un bureau qui doit être élevé à la qualité d’ambassade.

Lire aussi. Le Mali ordonne à l’ambassadrice de Suède de quitter son territoire sous 72 heures

Le pays scandinave entend renforcer le personnel diplomatique et les ressources de ses ambassades en Égypte, au Kenya, en Afrique du Sud, au Nigeria et au Ghana. Il y aura dix personnes en plus en 2026 dans les ambassades déjà existantes par rapport à aujourd’hui.

En outre, il compte nommer un représentant spécial pour la région des Grands Lacs et du Sahel. « Notre ambition est d’être présents là où cela fait sens, là où nous voyons un potentiel et là où nous avons des intérêts danois clairs« , a dit à la presse le ministre des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen.

La nouvelle stratégie entend notamment se concentrer sur le domaine de l’eau. Au cours des prochaines années, le Danemark prévoit de consacrer plus d’un milliard de couronnes (134 millions d’euros) d’aide à de nouvelles initiatives bilatérales dans ce domaine. Rien qu’en 2025, une enveloppe de 425 millions de couronnes doit y être consacrée.

Parmi les autres secteurs au programme, le Danemark met en avant les migrations, la sécurité et les échanges culturels.