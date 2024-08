Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a félicité le Maroc pour avoir remporté la médaille de bronze de football aux Jeux Olympiques, après sa victoire écrasante contre l’Égypte avec un score de 6-0, hier jeudi.

Infantino a publié un message de félicitations à l’équipe nationale olympique sur Instagram. «Sincères félicitations au Maroc pour sa médaille de bronze lors du Tournoi Olympique de Football masculin de Paris 2024. C’est le premier podium de son histoire aux JO, et un accomplissement dont vous pouvez être extrêmement fiers. Vous avez apporté de la joie à vos supporters au Maroc et à travers le monde», a-t-il écrit.

Cette médaille de bronze représente un premier grand succès pour l’équipe olympique marocaine dans les sports collectifs, tandis que Soufiane El Bakkali a également remporté la médaille d’or dans l’épreuve du 3.000 m steeple.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gianni Infantino – FIFA President (@gianni_infantino)

Le patron du football mondial a également exprimé sa joie de rencontrer, en France, la légende et ancienne championne olympique Nawal El Moutawakel.

«Ce fut un réel honneur de rencontrer Nawal El Moutawakel, pionnière du sport féminin et médaille d’or du 400 mètres haies lors des Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles», a-t-il déclaré, ajoutant que «vous avez été une inspiration pour les jeunes filles et les jeunes garçons de votre pays et du monde entier. Merci d’avoir rendu visite à la FIFA dans ses locaux de Paris. Je me réjouis d’échanger davantage sur la façon dont le football, qui jouit d’une grande popularité dans votre pays, peut continuer à faire tomber les barrières et à rapprocher les gens, comme vous l’avez fait il y a 40 ans grâce à votre victoire».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gianni Infantino – FIFA President (@gianni_infantino)

Rappelons que les joueurs marocains recevront leurs médailles ce vendredi après la finale du tournoi olympique de football entre la France et l’Espagne.