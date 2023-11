Victoire haut la main des Lionceaux de l’Atlas U-17, ce jeudi. Lors du dernier match de la phase des poules de la Coupe du monde U-17, l’équipe du Maroc a battu la sélection indonésienne avec un score sans appel (3-1). Les protégés de Saïd Chiba se qualifient ainsi aux huitièmes de finale de cette compétition mondiale.

Ils l’ont fait. Les Lionceaux de l’Atlas sont qualifiés aux huitièmes de finale du Mondial U-17. Les poulains de Saïd Chiba affrontaient ce jeudi l’Indonésie, pays hôte de cette compétition, dans un match comptant pour la 3e journée de la phase de groupes.

