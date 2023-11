La sélection marocaine de football des moins de 17 ans a battu son homologue du Panama par 2 buts à 0, en match de la première journée du groupe A de la Coupe du monde de la catégorie, vendredi à Surabaya en Indonésie.

Les buts de victoire du Onze national ont été inscrits par Saifdine Chlaghmo à la 16e minute et Ayman Ennair (90+5e).

Le Maroc évolue dans le Groupe A aux côtés du pays hôte, l’Indonésie, le Panama et l’Equateur.

نهاية المقابلة بفوز منتخبنا الوطني لأقل من 17 سنة أمام منتخب بنما 👏🏻

🏁 Full time !! 🇵🇦0-2🇲🇦

Our U17 National Team take the three points in the first game at the 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐔-𝟏𝟕 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑™ 💪🏻#DimaMaghrib pic.twitter.com/m9gd9OEE84

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 10, 2023