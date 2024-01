La phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 a pris fin ce mercredi. Le Maroc, étant qualifié aux huitièmes de finale, jouera contre l’Afrique du Sud mardi prochain. Ces deux nations se sont rencontrées à plusieurs reprises sur les pelouses africaines. Détails.

Après la phase de groupes, place désormais aux huitièmes de finale de la CAN 2023 qui se déroule cette année en Côte d’Ivoire. Pour ce deuxième tour, des rencontres de choc sont au rendez-vous.

Ainsi, le Maroc, qualifié en tant que leader du groupe F, devra faire face à la sélection Sud africaine. Il s’agit de deux équipes qui se connaissent si bien, trop même. Les deux sélections ont croisé le fer à 8 reprises à travers le temps.

C’est donc en quart de finale de la CAN 98, qui a eu lieu au Burkina Faso, que les Lions de l’Atlas et les Bafana Bafana se sont mesurés pour la première fois. Une rencontre qui restera marquée dans les esprits des supporters marocains. La raison? La sélection Sud africaine a brisé les rêves de la génération d’or du Maroc en les éliminant de la compétition sur la marque de deux buts à un.

Plus récemment, une double confrontation, dans le cadre des qualifications pour la CAN, a opposé les deux sélections. La première a eu lieu à Rabat le 9 septembre 2022 et s’est soldée par la victoire du Maroc (2-1) tandis que la deuxième a vu les Bafana Bafana l’emporter à Johannesburg (2-1).

CAN 2023. Les Lions de l’Atlas dominent le meilleur Onze-type de la phase de groupes

Sauf que mardi, il s’agit d’une autre paire de manches! Les deux équipes feront le maximum pour remporter la partie. Car à l’instar du Maroc qui a des visées sur la finale de cette CAN, l’Afrique du Sud n’est pas là non plus pour de la figuration.

En tous cas c’est ce qu’a confirmé le sélectionneur de cette dernière. Pour Hugo Broos, tout est possible, et après la qualif’, les Bafana Bafana visent désormais très haut. Lors d’une conférence de presse, Broos a bien entendu évoqué le Maroc.

“On est tombé sur un gros morceau, mais on a battu le Maroc l’année dernière, donc ça veut dire que c’est possible”, affirme-t-il. “On a fini deuxième de notre groupe, ce qui nous laisse plus de temps pour bien nous préparer pour la suite”, a ajouté le technicien belge.

Le match Maroc-Afrique du Sud promet un bon niveau de football. Les deux sélections proposent un jeu technique et tactique remarquable. La concurrence sera sans aucun doute rude au milieu de terrain du Stade Laurent Pokou mardi prochain.

Aussi, Broos est un sélectionneur imprévisible, sans schéma de jeu fixe. La tâche sera donc difficile pour Walid Regragui également. En plus, l’on ne sait toujours pas si ce dernier sera toujours suspendu à la suite de la décision de la CAF.

Si tel est le cas, la mission sera ardue pour la sélection nationale, mais comme leur adversaires, les Lions de l’Atlas ne comptent pas se laisser marcher dessus.

Et comme le Maroc, l’Afrique du Sud ne s’est emparée de la tant convoitée Coupe d’Afrique des Nations qu’une seule fois. C’était lors de l’édition de 1996 qui a été organisée dans ce même pays et c’est contre la Tunisie que les Bafana Bafana ont remporté leur premier titre continental.

Cette année, Bross n’a fait appel qu’à des joueurs locaux à l’exception de trois joueurs seulement. Et pour son onze type, le sélectionneur peut compter sur les joueurs du Mamelodi Sundowns qui sont présents en force avec 10 joueurs. Le coach sud-africain misera donc sur la cohérence de ses poulains habitués à disputer des rencontres depuis plusieurs saisons.

Le Real Madrid, une impressionnante machine à cash

Ainsi pour dompter les Lions de l’Atlas, les Sud-africains n’attendront pas que des occasions se présentent, il s’agira d’une réelle bataille au milieu de terrain.

De fait, les Bafana Bafana n’est pas cette équipe qui se regroupe juste devant le gardien de but en attendant le bon moment pour réaliser une contre-attaque punitive. Comme pour Mamelodi Sundowns, leurs attaques se verront construites et bien schématiser. Une équipe qui aime bien garder le ballon.

Parallèlement, la défense des Lions de l’Atlas devra être remarquablement précise devant Percy Tau, star des Bafana Bafana. Avec 45 sélections au compteur, l’attaquant d’Al Ahly a 16 buts à son actif sous les couleurs de son pays. Ce joueur peut créer la différence à partir d’une simple occasion. Yassine Bounou a intérêt à être sur ses gardes devant Tau.

Pour rappel, ledit duel se jouera mardi prochain à San Pedro, QG de l’équipe nationale depuis le début de leur campagne africaine. Le match débutera à 20 heures (21h marocaine), au Stade Laurent Pokou.