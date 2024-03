Le capitaine de la sélection marocaine U-17, Abdelhamid Ait Boudlal intéresse l’un des plus grands clubs de la Premier League: le Liverpool.

Après Nayef Aguerd, verra-t-on un pur produit de l’Académie Mohammed VI de football en Premier League? Si le deal vient à se concrétiser, l’on assistera à l’un des plus importants transferts de l’histoire de l’académie. En tous cas, selon Daily Mail, le prochain mercato estival réserve quelques surprises pour un cadre de l’équipe nationale U-17.

D’après la même source, Abdelhamid Ait Boudlal intéresse exceptionnellement au Royaume-Uni. Liverpool, l’un des géants de la ligue anglaise suit le jeune marocain depuis le Mondial U17 qui s’est déroulé en Indonésie. L’on explique également que ledit club a envoyé ses scouts aux récents tournois auxquels le jeune défenseur a pris part.

(🟢) NEW:

Liverpool have taken a look at young Morocco defender Abdelhamid Ait Boudlal at recent youth tournaments, with the 17 year old impressing at the Under 17 World Cup & other competitions in recent months. [@LewisSteele_] pic.twitter.com/n3M7x8ukH0

— The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) March 4, 2024