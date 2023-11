Après l’équipe A et l’équipe féminine, c’est désormais au tour des Lionceaux de l’Atlas U-17 d’entrer en lice pour la plus prestigieuse des compétitions de football, le Mondial qui se déroule cette année en Indonésie. Les poulains de Saïd Chiba disputeront donc leur premier match ce vendredi contre le Panama.

Il s’agit de la 2e participation de la sélection marocaine en Coupe du monde de cette catégorie. Après une première en 2013 aux Emirats arabes unis, les Lionceaux de l’Atlas sous la houlette de Saïd Chiba, sélectionneur U-17, comptent réécrire l’histoire lors du Mondial U-17 2023 qui se déroulera en Indonésie du 10 novembre au 2 décembre.

Pour ce faire, Saïd Chiba a dévoilé une liste de 21 jeunes joueurs. Celle-ci a d’ailleurs été largement critiquée par les Marocains sur les réseaux sociaux. Plusieurs, dont le Lionceau himself, ont été surpris par l’absence d’Adam Aznou, pépite du Bayern Munich. Sur Instagram, ce dernier avait même déclaré “être déçu” de la décision de Chiba.

السيد سعيد شيبا يعلن عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة المشاركة في كأس العالم 🚨 Coach Said Chiba shares the final list for FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023™ #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/zvifl64EJB — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 2, 2023

De son côté, Chiba a déclaré après l’arrivée du groupe en Indonésie que ses choix dépendent des “facteurs physiques et compétitif de chaque joueur”. Quant à sa liste des joueurs sélectionnés et au vu du nombre limité, le coach a indiqué qu’il a été “obligé de prendre des joueurs polyvalents, capables d’évoluer dans deux ou trois postes” sur la pelouse.

Pour ce Mondial, les Lionceaux de l’Atlas ont hérité du groupe A, aux côtés du pays hôte, du Panama et de l’Equateur. Ainsi, l’équipe nationale inaugurera sa participation ce vendredi à 10 heures (locale) face au Panama.

🏆 The stage is set. 👀 Which nation will lift the FIFA #U17WC trophy in Indonesia? — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 15, 2023

Toutefois, ce n’est pas la première fois que ces deux sélections se rencontrent en Coupe du monde U-17. En 2013, les Lions de l’Atlas affrontèrent les Rouges du Panama. Le match s’est soldé par une imposante victoire des Marocains (4-2).

يواصل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إستعداداته لكأس العالم باندونيسيا Preparations are in progress for our U17 National Team in Indonesia#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/XKIlP9WM9Y — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 4, 2023

Lors de la 2e et 3e journée de la phase des groupes, les Lionceaux s’opposeront aux Tricolors de l’Equateur le 13 novembre (10h marocaine) ainsi qu’aux Merah Putih d’Indonésie, le 16 du même mois (13h marocaine).

Pour son premier match, Chiba ne veut rien laisser au hasard. En effet, le coach compte aligner son meilleur 11 dès le premier duel contre le Panama. Pour lui, cela pourrait être “sans nul doute la clé du tournoi”.