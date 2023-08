L’Angleterre, championne d’Europe en titre, s’est qualifiée lundi pour les quarts de finale du Mondial féminin en éliminant le Nigeria à l’issue de la séance de tirs aux buts (0-0, 4-2 tab), tandis que l’Australie s’est défaite du Danemark (2-0).

Les Anglaises ont flirté avec une élimination précoce, poussées aux tirs au but par de courageuses et surprenantes Nigérianes. Mais contrairement à d’autres favoris comme les États-Unis, l’Allemagne ou encore le Canada, les Lionnes sont encore en course.

Pendant 120 minutes, les joueuses de Sarina Wiegman ont été dominées par une équipe nigériane sans complexe. Sauvées par la barre transversale de leur gardienne à trois reprises, elles ont aussi été réduites à dix après l’exclusion de Lauren James (87e) et ont joué la prolongation en infériorité numérique.

Elles se sont finalement qualifiées après la tentative libératrice de Chloe Kelly, bien aidées par les échecs des deux premières tireuses du Nigeria.

L’Angleterre disputera donc son quart de finale samedi contre la Colombie ou la Jamaïque, sans son attaquante Lauren James suspendue.

Les Super Falcons, elles, sortent de la compétition avec les honneurs, mais sans atteindre les quarts de finale comme au Mondial 1999, leur meilleure performance.

De son côté, l’Australie, pays co-organisateur du Mondial, s’est qualifiée lundi en battant le Danemark (2-0) devant 76.000 spectateurs ravis par la victoire et par le retour de la star Sam Kerr sur le terrain, qui a disputé ses quinze premières minutes depuis le début de la compétition.

Efficaces, les Australiennes n’ont pas eu à forcer pour s’imposer, réalisant la différence par l’intermédiaire de Caitlin Foord, pleine de sang froid face à la gardienne danoise (29e), et Hayley Raso d’une frappe croisée (70e).

Les Matildas, demi-finalistes aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, retrouveront la France ou le Maroc en quarts de finale de « leur » Mondial.

Le Danemark, 13e au classement Fifa, échoue une nouvelle fois dès le début de la phase à élimination directe.

Lundi:

Angleterre – Nigeria 0 – 0 (4 – 2 tab)

Australie – Danemark 2 – 0

Mardi:

Colombie – Jamaïque (10H00), Melbourne Rectangular Stadium (Melbourne)

France – Maroc (13H00), Hindmarsh Stadium (Adélaïde)