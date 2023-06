L’entraineur de l’équipe nationale féminine de football, Reynald Pedros, a assuré que les Lionnes de l’Atlas viseront les huitièmes de finale lors du Mondial, prévu du 20 juillet au 20 août prochains, en Australie et en Nouvelle Zélande.

La sélection marocaine défendra ses chances pour se hisser en huitièmes de finale et aller le plus loin possible dans cette compétition planétaire, a-t-il dit lors d’une conférence de presse tenue lundi au Complexe Mohammed VI de football à Salé.

Bien que la sélection marocaine soit placée dans un groupe relevé, comprenant l’Allemagne, la Colombie et la Corée du Sud, les joueuses nationales n’épargneront aucun effort en vue de signer un exploit inédit qui honorera le football marocain.

Selon lui, la Coupe du monde nécessite une très bonne préparation, relevant que les matches amicaux aideront les joueuses à s’améliorer.

« L’équipe nationale est devenue forte et homogène. Nous nous sommes bien préparés sur les plans physique et mental en prévision du Mondial », a-t-il ajouté, poursuivant que la sélection marocaine disputera trois matches amicaux face à l’Italie, la Suisse et la Jamaïque.

Le sélectionneur national Reynald Pedros a dévoilé à cette occasion une pré-liste de 28 joueuses pour prendre part du 20 juin au 9 juillet à un stage de préparation en Autriche, en vue de la Coupe du monde féminine de football 2023.