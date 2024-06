Les caractéristiques techniques de la future liaison ferroviaire sous-marine entre le Maroc et l’Espagne ainsi que son coût final sont au centre de l’attention, y compris outre-Atlantique.

Après le tabloïd britannique The Sun qui avait consacré une édition spéciale à cette ambitieuse infrastructure, c’est au tour de la revue américaine Newsweek de s’y intéresser. Et comme il fallait s’y attendre, chacun y va de ses pronostics en ce qui concerne le coût final de cette œuvre intercontinentale.

Pour magazine new-yorkais, le coût financier du tunnel ferroviaire entre le Maroc et l’Espagne est estimé à 6 milliards d’euros. Cette infrastructure qui devrait, initialement s’étendre sur 40 km, permettra le déplacement de 12,8 millions de passagers par an, ainsi que 13 millions de tonnes de marchandises, assure la même source.

« On s’attend à ce que ce soit le projet le plus ambitieux à l’échelle mondiale, qui a ressurgi suite à la candidature conjointe pour la Coupe du monde de 2030« , ajoute-t-on.

Mais l’enthousiasme du magazine lancé en 1933 envers cet ouvrage va à l’encontre des commentaires qui accompagnent la publication sur son site. Une partie des lecteurs américains sont persuadés que cette nouvelle liaison ferroviaire fera le bonheur des candidats à l’immigration irrégulière et qu’elle facilitera surtout « l’invasion musulmane » en Europe.

Question de temps et de patience

Le journal britannique The Telegraph avait souligné que le futur tunnel sous-marin sera probablement construit d’ici la fin de la présente décennie, c’est-à-dire à temps pour la Coupe du monde de 2030 qui sera accueillie par le Maroc, le Portugal et l’Espagne. Seulement, plusieurs estimations croient savoir que la date fatidique de 2030 ne sera pas respectée et qu’un ouvrage d’une telle envergure réclame davantage de temps et de patience!

Lire aussi. Tunnel de Gibraltar: des trains navettes entre le Maroc et l’Espagne pour 2030

Rappelons que la Société nationale marocaine d’études du Détroit de Gibraltar (SNED) a affirmé que des travaux sont en cours pour explorer le financement et les éléments stratégiques du projet. De même, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a eu une réunion avec le ministre espagnol des Transports, Oscar Puente, pour discuter de la question. En somme, rien n’est encore définitif et toutes les pistes sont à explorer.

De l’autre côté de la Méditerranée, la forme finale de cette œuvre pharaonique qui devrait unir les deux continents varie au fil des jours. Selon les dernières indiscrétions révélées par le site d’information espagnol Vozpopuli, le gouvernement espagnol s’active dans la finalité de mettre au point, dans les plus brefs délais, la forme que devrait prendre ce vaste projet et surtout son coût exorbitant.

La partie sous-marine du tunnel reliera la zone de Punta Paloma, à l’ouest de Tarifa, à Malabata, à l’est de Tanger.