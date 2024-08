Le Grand Stade de Tanger, le stade Prince Moulay Abdellah et le futur stade Hassan II de Casablanca figurent parmi les six qui accueilleront au Maroc la Coupe du monde de football 2030.

La Fédération internationale de football association (FIFA) a rendu public, mercredi 31 juillet, le dossier de candidature du Maroc, de l’Espagne et du Portugal. Il en ressort que 6 stades ont été choisis pour abriter les rencontres qui se dérouleront dans le Royaume, contre 11 pour l’Espagne et 3 pour le Portugal.

Notons que contrairement aux deux autres co-organisateurs, les stades du Maroc sont tous en rénovation pour augmenter leur capacité, à l’exception du futur stade Hassan II, qui est en cours de construction.

Stade Hassan II de Casablanca

Le chantier de ce stade monumental se déploiera sur plus de 100 hectares, offrant un espace suffisant pour accueillir 115.000 spectateurs. Le futur grand stade Hassan II ne sera pas seulement le plus grand de la compétition, mais également le plus vaste jamais construit au monde. Il devra ressembler à un vaisseau blanc scintillant sur le fond verdoyant de la forêt de Benslimane. « Son design redéfinit l’innovation à travers une simplicité radicale, embrassant une géométrie pure pour créer une forme transparente saisissante« , promet l’agence d’architecture suisse chargée du projet.

Grand stade de Tanger

Doté d’une capacité de 65.000 places numérotées, le Grand stade de Tanger dispose d’infrastructures de dernière génération lui permettant d’accueillir les plus grandes manifestations dans les meilleures conditions. Les travaux de rénovation ont déjà achevé les fondations des tribunes, qui ajouteront plus de 15.000 sièges à l’installation dans le cadre des travaux d’expansion permettant ainsi au stade d’avoir une nouvelle capacité d’accueil dépassant les 90.000 spectateurs.

Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat

Construit en 1980, le stade Moulay Abdellah de Rabat a été entièrement démoli, pour laisser place à un complexe sportif flambant neuf d’une capacité de 65.000 places assises. Les travaux avancent à grand pas afin que le stade soit prêt pour les deux prochaines échéances majeures: la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN) 2025 et la Coupe du monde de football 2030.

Grand stade d’Agadir

Inauguré en octobre 2013, le Grand Stade d’Agadir compte déjà à son actif des événements internationaux majeurs, tels que la Coupe du monde des clubs organisée en 2013. Avec une capacité de 42.000 places, l’enceinte accueille notamment des matchs de football, mais également d’autres évènements sportifs, professionnels ou culturels, tels que des concerts de musique, des séminaires d’entreprise ou encore des soirées de gala. Les travaux de rénovation connaîtront deux étapes: une première en prévision de la CAN 2025, et une seconde en vue du Mondial 2030.

Stade de Fès

Le projet de rénovation du Stade de Fès prévoit la suppression de la piste d’athlétisme, pour construire de nouvelles tribunes, pour une capacité de 10.000 places supplémentaires. Ces changements permettront d’augmenter la capacité totale à 46.000 places. Construit dans les années 90, le Complexe sportif de Fès est doté actuellement d’une capacité de 35.600 places.

Le Grand stade de Marrakech

Le Grand stade de Marrakech sera mis aux normes de la CAF pour la CAN 2025 et de la FIFA pour le Mondial 2030. D’une capacité de 42.000 places, il pourra également accueillir des matchs de groupe ou des matchs éliminatoires de la Coupe du monde. Les travaux de rénovation s’effectueront en deux phases, avant et après la CAN 2025. Ces travaux concerneront les vestiaires, les gradins, les stades annexes et l’éclairage.