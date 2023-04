Mondial 2030: la candidature maroco-ibérique est «impeccablement préparée», assure Rubiales

La candidature conjointe du Portugal, de l’Espagne et du Maroc pour organiser la Coupe du monde de football 2030 est »impeccablement préparée’’ par les trois pays, a souligné le président de la Fédération royale espagnole de Football, Luis Rubiales.

‘’La candidature multinationale composée de l’Espagne, du Maroc et du Portugal est très attractive et impeccablement préparée », a indiqué Rubiales dans une tribune publiée, mercredi, au quotidien ‘’Sport’’.

‘’Je suis plus convaincu que jamais que cette candidature relèvera le défi et sera synonyme de succès’’, a assuré le patron de l’instance footballistique espagnole.

Et d’ajouter qu’’’un jour, le travail effectué par les différentes fédérations impliquées dans ce projet sera reconnu’’.

Le roi Mohammed VI avait annoncé la candidature conjointe du Maroc, avec l’Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du Monde 2030, le 14 mars dernier à Kigali, dans un message à l’occasion de la remise du Prix de l’Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l’année 2022 (CAF President’s Outstanding Achievement Award-2022).

Cette candidature commune, sans précédent dans l’histoire du football, sera celle de la jonction entre l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen, a noté le souverain.

Le roi a également précisé que cette candidature sera celle du rassemblement autour du meilleur de part et d’autre, et la démonstration d’une alliance de génie, de créativité, d’expérience et de moyens.