Coupe du monde féminine: deux matchs amicaux pour les les Lionnes de l’Atlas

Les Lionnes de l’Atlas joueront deux matchs amicaux, avant la Coupe du monde féminine qui se tiendra du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle Zélande.

Le Maroc jouera deux matchs amicaux. Un premier contre la République tchèque le jeudi 6 avril à Prague, un deuxième contre la Roumanie le mardi 11 avril à Bucarest.

مقابلتان وديتان للمنتخب الوطني النسوي أمام منتخب جمهورية التشيك 🇨🇿 و منتخب رومانيا 🇷🇴

Our Women’s National Team will be playing two friendly games against Czech Republic & Romania On April 6th & 11th 2023 #DimaMaghrib 🇲🇦 #OneGameOneFamily pic.twitter.com/VnDzvqBwHn

