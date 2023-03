Vidéo. Belmadi s’exprime sur le parcours du Maroc en Coupe du monde

Le sélectionneur de l’Équipe nationale algérienne, Djamel Belmadi a rendu hommage aux Lions de l’Atlas et leur coach Walid Regragui pour l’exploit inédit qu’ils ont signé lors de la Coupe du monde 2022.

« On doit se rendre à l’évidence, le Maroc a fait une très belle coupe du monde », a déclaré le coach des Fennecs lors d’une conférence de presse tenue ce dimanche 19 mars à l’auditorium Omar Kezzal du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa.

C’est d’ailleurs pour Walid Regragui et Yassine Bounou, que le coach algérien a voté lors des The Best FIFA Football Awards 2022. « Ils ont fait du bon travail, il faut le reconnaître. Ils ont un certain style, c’est peut-être passé ric-rac mais ils l’ont mérité », à souligné Belmadi.

Les Lions de l’Atlas ont été conduis par Walid Regragui jusqu’en demi-finale du mondial 2022 qui s’est déroulé au Qatar. Le Maroc est donc devenu le premier pays arabe et africain à réussir cet exploit.

Rappelons que que Belmadi avait souhaité bonne chance à l’équipe nationale du Maroc lors d’une conférence de presse, en novembre dernier à Alger.

Belmadi qui s’exprimait sur les matchs amicaux des Fennecs face au Mali et à la Suède, avait été interpellé par un journaliste algérien sur des déclarations du sélectionneur national Walid Regragui.

Dans ce sillage, il avait révélé qu’il allait supporter les équipes du Maroc, de la Tunisie ainsi que toutes les autres équipes africaines, soulignant que c’est la moindre des choses à faire étant donné que les Marocains ont supporté l’Algérie en 2019.