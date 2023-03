Le trophée de la Coupe du monde féminine FIFA se rend à l’ambassade d’Australie à Rabat

A l’occasion de l’escale de la tournée du trophée de la Coupe du monde féminine FIFA au Maroc, le lundi 20 mars, les ambassades d’Australie et de Nouvelle Zélande accréditées au Maroc, en collaboration avec la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), et la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ont organisé un évènement pour célébrer les femmes et les jeunes filles dans le sport.

Pour célébrer le thème du football, l’évènement s’est déroulé en deux mi-temps. Une première sous forme de table ronde modérée par Leila Rhiwi, la représentante d’ONU Femmes au Maroc. Le panel comprenait également:

• Bouchra Baibanou, alpiniste, première Marocaine à avoir gravi l’Everest;

• Fouzia Madhouni, entrepreneure sociale, coach de football américain, activiste;

• Ghizlane Chebbak, footballeuse internationale et capitaine des Lionnes de l’Atlas;

• Fatima Zahra Tagnaout, footballeuse internationale marocaine qui joue à l’AS FAR.

La deuxième mi-temps a connu la participation de jeunes filles de l’ONG TIBU (partenaire de longue date de l’ambassade et bénéficiaire de son programme d’aide directe), qui ont pris part dans une séance d’exercices de passes de football et de tirs aux buts.

Cet évènement, venu en aval de la journée internationale des Droits de la femme, a présenté aux jeunes filles l’occasion de rencontrer des femmes brillantes, leaders et contributrices notables dans le sport féminin, et de s’en inspirer. L’événement faisait partie de la tournée officielle du Trophée de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, le Maroc étant la sixième escale en général et la première escale africaine du parcours mondial du trophée.

Au cours de l’événement, le trophée a également été dévoilé en présence de l’ambassadeur d’Australie au Maroc, Michael Cutts, accompagné de Kelsie Wilkinson de l’ambassade de Nouvelle-Zélande, des représentants de la FRMF et d’éminentes personnalités du gouvernement marocain.

En vue d’accroître la participation des femmes dans le football, la FIFA a développé le thème « Going Beyond » pour sa tournée du trophée en amont de la Coupe du monde féminine qui se tiendra en Australie et à Aotearoa en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023. Le Maroc participera à la Coupe du monde féminine de la FIFA pour la première fois en présentant son équipe nationale, les Lionnes de l’Atlas.

Lire aussi: Mondial féminin 2023: pas de sponsor saoudien, annonce Infantino

L’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes continuent d’être des priorités essentielles pour les gouvernements australien et néo-zélandais, et la majorité des programmes d’aide directe de l’Australie au Maroc visent à éliminer les obstacles à la participation et au développement des femmes et des filles.

De sa part, la Nouvelle-Zélande s’est engagée à améliorer l’égalité des sexes tant au niveau national qu’international et a soutenu des projets au Maroc visant à garantir que les filles des communautés rurales puissent poursuivre leurs études, ainsi que des ateliers dans tout le pays visant à donner aux adolescentes les moyens de devenir de futures dirigeantes.