Classement FIFA: les Lionnes de l’Atlas gagnent trois places

L’équipe du Maroc féminine de football a grimpé de trois rangs, arrivant à la 73e place du classement FIFA publié vendredi.

À l’échelle africaine, les Lionnes de l’Atlas, qui comptent 1333,57 points, occupent toujours la 7e position, derrière le Nigeria (1ère place), l’Afrique du Sud, le Cameroun, le Ghana, la Côte d’Ivoire et la Guinée équatoriale, respectivement.

Lors de la Coupe d’Afrique des Nations organisée Maroc en 2022, les Lionnes avaient atteint la finale, pour la première fois de l’histoire du football marocain. Un exploit qui leur a permis de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande.

#FIFAWWC co-hosts 🇦🇺 Australia climb into the top 10 of the #FIFARanking! 💪

🇺🇸 USA, 🇩🇪 Germany and 🇸🇪 Sweden hold the podium spots.

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) March 24, 2023