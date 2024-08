Les nouvelles images du futur Grand stade Hassan II, récemment publiées par les cabinets Populous et Oualalou + Choi ont fait réagir réagir la presse internationale, et particulièrement la presse espagnole. Co-hôte du Mondial 2030 avec le Maroc et le Portugal, le voisin du nord espère accueillir la finale de la grand-messe du football, mais face au mégaprojet marocain, la crainte s’installe. Revue de presse.

Le Maroc, le Portugal et l’Espagne co-organiseront la Coupe du monde de football 2030. Après avoir déposé le dossier de candidature commun auprès de la FIFA, les trois pays ont désigné les stades qui devraient accueillir les matchs de la compétition. Le Maroc a proposé 6 stades, contre 3 pour le Portugal et 9 pour l’Espagne.

Le Maroc a par ailleurs entamé les préparatifs pour le Mondial 2030. Les stades de Marrakech, Fès et Tanger sont actuellement en rénovation, tandis que le Complexe Moulay Abdellah de Rabat est en reconstruction. Quant à celui d’Agadir, celui-ci est toujours opérationnel pour accueillir les matchs de l’équipe nationale en attendant sa rénovation et son agrandissement. Mais au milieu de tout cela, le futur Grand stade Hassan II de Casablanca sort du lot.

Designed by Populous in partnership with Paris-based architects Oualalou + Choi, the spectacular 115,000-capacity Stade Hassan II in Casablanca, Morocco, will be the largest football stadium in the world. Read more: https://t.co/Y7Yh5NaOQi pic.twitter.com/hrNyKFXyzw — Populous (@Populous) August 21, 2024

Situé à plus d’une trentaine de kilomètres au nord de la capitale économique, il s’annonce comme le plus grand stade de football de la planète, faisant de lui la pièce maîtresse de la candidature marocaine. Récemment, les cabinets d’architecture Populous et Oualalou + Choi, désignés pour gérer ce grand chantier, ont dévoilé de nouvelles images de la maquette de ce “bijou”. Des images qui ont fait réagir non seulement les médias marocains mais également ceux des 4 coins du monde.

En France, ce projet a été bien accueilli. “Le projet peut paraître fou, il prend pourtant de l’épaisseur… avec ses 115.000 places, il deviendrait le plus grand stade du monde, devant le stade du Premier Mai de Pyongyang (Corée du Nord) et ses 114.000 places”, écrit Le Parisien dans ses colonnes.

“C’est un projet XXL… ce projet pharaonique est sur le point de véritablement débuter au Maroc et pourrait bien faire douter la Fifa”, indique RMC, faisant allusion à la finale du Mondial 2030. “Parmi les vingt enceintes de la compétition, le stade Hassan II sera le seul totalement neuf. Sa capacité et ses aménagements seront un argument de poids”, ajoute le média français.

Lire aussi: Mondial 2030: Populous publie de nouvelles images du Grand Stade Hassan II

“Le plus grand stade du monde qui menace le Santiago Bernabéu pour la finale de la Coupe du monde 2030”, titre beIN Sports dans sa version anglophone. “L’introduction de ce stade a relancé les discussions concernant le lieu éventuel de la finale de la Coupe du monde 2030, les choix se faisant entre le Grand Stade Hassan II au Maroc et le Santiago Bernabéu en Espagne”, explique le média.

Quid de la presse espagnole? Pour nos voisins du nord, ni le Maroc ni le Portugal n’a de quoi accueillir la grande finale du Mondial 2030, et avec le stade du Real Madrid, fraîchement rénové, le pays est quasiment sûr d’avoir “remporté la course”.

Selon El Diario, “le Maroc veut accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030 avec un nouveau et immense stade… un projet impressionnant qui aura une capacité de 115.000 spectateurs et qui sera prêt à accueillir la finale de la Coupe du monde 2030”.

De son côté, ABC titre sur “l’impressionnant stade que le Maroc est en train de construire pour arracher au Bernabéu la finale de la Coupe du monde 2030”.

Lire aussi; “Paroles d’Experts” de Faïçal Tadlaoui. Coupe du monde 2030: quel impact sur le Maroc?

Quant à El Español, les dés sont déjà jetés malgré cette “dernière tentative du Maroc”. “La lutte pour la finale de la Coupe du monde 2030 a été l’un des rares points de discussion de cette candidature commune. L’Espagne et le Maroc voulaient tous deux s’approprier le dernier match de la compétition, celui que la moitié de la planète regardera, un différend qui, officiellement, n’a pas encore été réglé”, explique le site d’actualité, ajoutant que “l’on sait déjà officieusement que le Santiago Bernabéu accueillera la grande finale de la Coupe du monde 2030« .

Marca, un des médias sportifs les plus influents d’Espagne, a déclaré: “Le Maroc finalise le plus grand stade de football du monde: il rêve de prendre la finale de la Coupe du monde 2030 à l’Espagne”. Pour rappel, ce média a été le premier a affirmé que la FIFA a déjà fait son choix quant au stade qui abritera la finale du Mondial 2030: Santiago Bernabeu. Mais pour l’instant, rien n’est officiel, et le Maroc a encore toutes ses chances pour voir ce grand rendez-vous footballistique se jouer sur son sol.