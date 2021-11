La croissance de l’emploi dans le secteur du tourisme a poursuivi sa tendance à la hausse en octobre, avec 235 842 personnes de plus inscrites à la sécurité sociale qu’il y a un an, selon les données publiées, mardi, par l’Institut espagnol du tourisme (Turespaña).

« Grâce aux progrès de la vaccination et au contrôle de la pandémie, en octobre, il a été possible de prolonger la saison comme nous l’avions proposé, ce qui a entraîné une augmentation de l’emploi de 10,9% par rapport au même mois en 2020 », a souligné la ministre de l’industrie, du commerce et du tourisme, Reyes Maroto.

« Nous ne sommes plus qu’à 43 000 inscriptions d’atteindre le niveau pré-pandémique, alors qu’il avait fallu six ans pour récupérer l’emploi dans le secteur du tourisme lors de la précédente crise financière », a-t-elle exposé.

« L’instrument du chômage partiel a été déterminant pour favoriser une réactivation rapide dès que l’amélioration des données épidémiologiques a permis de lever progressivement les restrictions », a ajouté Mme Maroto.

Le mois d’octobre a été le cinquième mois consécutif de croissance d’une année sur l’autre du nombre de travailleurs du secteur du tourisme qui se sont inscrits pour travailler, selon la ministre.

Avec la fin de la saison estivale, octobre est un mois au cours duquel l’emploi dans le tourisme diminue traditionnellement. Toutefois, cette année, le mois d’octobre s’est terminé avec 25 278 emplois de plus que le mois précédent.