Les Marocains arrivent en tête des ressortissants étrangers ayant acheté un bien immobilier en Espagne, selon une étude réalisée par le site spécialisé idealista.com.

Les ventes de biens immobiliers en Espagne se portent bien. Les ventes d’appartements ou de maisons par des étrangers ont connu une hausse de 47% lors des six premiers mois de l’année 2021, révèle une étude réalisée par le site spécialisé dans les transactions immobilières idealista.com. Le nombre de transactions a quant à lui atteint 47.683 achats et ventes.

Contrairement à l’année passée où les Britannique formaient le premier contingent d’acquéreurs de biens immobiliers en Espagne, ce sont cette fois-ci les Marocains qui arrivent en tête de ce classement avec l’achat de 5.159 propriétés, ce qui représente 10,8% du total des transactions. Les Marocains sont suivis par les Britanniques (9,7%) et les Roumains (5,6%). Les Britannique perdent ainsi la première place de ce classement pour la première fois depuis 2007.

Concernant l’achat des propriétés les plus chères, les Marocains ne figurent en revanche pas dans ce classement, puisque ce dernier est dominé par les Suédois, les Danois et les Allemands. Les prix du mètre carré de ces propriétés varie entre 2.676 et 2768 mètres carrés).