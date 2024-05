Le nombre de visiteurs de la 29ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), clôturée dimanche soir à Rabat, a dépassé les 316.000, a indiqué le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la Communication.

Cette édition a connu « une affluence massive de visiteurs, avec un nombre total ayant dépassé les 316.000, soit une augmentation de 32% » par rapport à l’édition précédente, précise le ministère dans un communiqué. Selon la même source, cette édition a marqué « une nouvelle étape dans l’histoire de ce grand événement culturel, démontrant à chaque édition la valeur et l’utilité des efforts déployés pour rapprocher le livre des citoyens. » La 29e édition du SIEL a connu la participation de 743 exposants de 48 pays, présentant une offre documentaire variée de près de 100.000 titres dans divers domaines de connaissance et divers genres créatifs.

Quant à la programmation culturelle, elle a été dense et variée, transformant les espaces du salon en un forum intellectuel et créatif impliquant des penseurs, des chercheurs, des romanciers et des poètes.

Le nombre des activités culturelles a atteint plus de 1.480, dont 320 organisées directement par le ministère ou en partenariat avec des centres de recherche et des institutions gouvernementales participantes.

Le nombre total de participants aux activités culturelles a dépassé les 3.703, dont 885 participants dans le cadre du programme du ministère.

Pour la catégorie des enfants, le SIEL-2024 a proposé une offre éducative et récréative sous le thème « Le bonheur en couleurs », visant à enrichir les connaissances et à développer les compétences à travers un programme comprenant plus de 10.000 ateliers.

حفل توزيع الجوائز على المتوجين بالجائزة الوطنية للقراءة جرى يوم أمس السبت بالمعرض الدولي للنشر والكتاب حفل توزيع الجوائز على المتوجين بالجائزة الوطنية القراءة، وهي المسابقة التي تهدف إلى تشجيع الأطفال على القراءة. pic.twitter.com/vHeonerCpP — MJCC وزارة الشباب والثقافة والتواصل (@mjcc_gov) May 19, 2024

Dans une « initiative sans précédent », ajoute le communiqué, cette édition a consacré un nouvel espace aux créations des célèbres dessinateurs des maisons d’édition Marvel et DC Comics. Plus de 51 activités y ont été organisées, bénéficiant directement à plus de 15.000 personnes tout au long du SIEL-2024 (09-19 mai).

La couverture médiatique de cette édition, organisée en partenariat avec la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra, le Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra et la Commune de Rabat, a été assurée dans le cadre de partenariats avec 68 médias audio-visuels et écrits, classiques et numériques, du Maroc et de l’étranger.

SIEL 2024: DISCOVER HALL E تعرفوا على أهم الأروقة بفضاء E الذي يحتضنه المعرض الدولي للنشر والكتاب ! pic.twitter.com/ctKAO3TSvU — MJCC وزارة الشباب والثقافة والتواصل (@mjcc_gov) May 17, 2024

Le 29e SIEL a marqué une nouvelle étape dans l’histoire de cet important événement culturel, prouvant à chaque édition la valeur et l’utilité des efforts déployés pour rapprocher le livre des citoyens, comme elle témoigne de la fidélité du public envers le salon avec une affluence massive de plus de 316.000 visiteurs, soit une hausse de 32%.