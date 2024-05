Les entreprises industrielles sont des maillons essentiels des chaînes de valeur et des moteurs de la croissance, de la création d’emplois et de l’innovation, a indiqué jeudi à Casablanca le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Intervenant à l’ouverture des travaux de l’AZIAN Business Forum 2024, sous le thème « Écosystème d’entreprises industrielles, locomotive de croissance et catalyseurs de compétitivité », Mezzour a souligné que ces entreprises ne sont pas des entités isolées, mais des maillons essentiels de chaînes complètes d’action, d’échange et de collaboration, qui contribuent à la durabilité de l’économie.

Le ministre a mis en avant l’importance cruciale des infrastructures industrielles pour stimuler le développement économique et social, soutenir les opérateurs privés, favoriser les investissements étrangers et nationaux, encourager les exportations industrielles et faciliter le transfert de technologies.

Il a également souligné le rôle essentiel des associations industrielles dans la mise en œuvre des stratégies industrielles et leur capacité à adapter les politiques en fonction des besoins spécifiques du secteur.

Après avoir rappelé les initiatives telles que la Stratégie industrielle nationale et le Plan d’accélération industrielle, qui ont permis le développement d’infrastructures de qualité répondant aux normes internationales, M. Mezzour a mis en avant l’essor de la région de Casablanca-Settat qui, au cours des deux dernières décennies, est devenue une destination attractive pour les investisseurs grâce à ses zones industrielles et d’accélération industrielle.

Un nouveau programme de zones industrielles commerciales est en cours de développement en partenariat avec le Conseil régional de Casablanca-Settat, s’inscrivant dans son plan de développement régional, a-t-il indiqué, soulignant, par ailleurs, l’expertise marocaine en matière d’aménagement et de gestion des infrastructures industrielles.

Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a affirmé pour sa part que l’industrie joue un rôle stratégique dans l’économie, nécessitant une préparation et une adaptabilité accrues pour répondre efficacement aux défis.

Il a également mis en évidence l’intérêt fondamental de l’industrie, non seulement comme force de production mais aussi comme composante stratégique face aux enjeux économiques communs.

Ainsi, le ministre a souligné l’importance de reconnaître les particularités propres à chaque secteur industriel et leur potentiel de développement, mettant en avant le rôle crucial des propositions en faveur d’une politique industrielle robuste pour favoriser la croissance économique et la création d’emplois.

De son côté, le président du Conseil régional de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, a considéré que la restructuration et la modernisation de la zone industrielle d’Aïn Sebaâ sont des étapes cruciales pour consolider la position du Maroc sur de nouveaux marchés, créer des opportunités d’emploi, stimuler l’économie et améliorer la compétitivité de l’industrie nationale.

Cette zone, qui emploie près de 40.000 travailleurs, illustre parfaitement la volonté du Maroc de rehausser la valeur ajoutée de son industrie et de renforcer son tissu industriel, a-t-il souligné, rappelant que l’une des missions fondamentales de la Région est d’encourager l’investissement dans divers secteurs, notamment le secteur industriel.

Il a également relevé l’importance des investissements de la Région pour la réhabilitation complète de la zone industrielle d’Aïn Sebaâ, incluant l’amélioration de ses infrastructures et services pour attirer encore plus d’investissements, tant nationaux qu’internationaux.

Cette rencontre s’est déroulée en présence, notamment du président de l’AZIAN, Mohamed Fikrat, du président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, de plusieurs personnalités du secteur industriel, de représentants des différents départements ministériels et de responsables régionaux.

Association à but non lucratif, l’AZIAN a été créée en 2016 pour donner une nouvelle impulsion de développement et représenter l’ensemble des acteurs économiques de la zone industrielle la plus ancienne du Maroc. L’AZIAN s’est ainsi donné pour mission de rendre la Zone Industrielle Aïn Sebaâ – Hay Mohammadi, plus compétitive, créatrice de valeurs et de richesses pour ses membres et leurs parties prenantes.