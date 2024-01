Moins de deux mois après son instauration, le ministère de l’Industrie et du Commerce vient d’annoncer la levée des restrictions imposées à l’importation des meubles en bois, des tapis et revêtements du sol usagés, des meubles en bois usagés, des matelas et articles de literie usagés et des articles électroménagers usagés.

Désormais, l’importation des meubles en bois usagés, des matelas et articles de literie usagés, des tapis et revêtements du sol usagés et des articles électroménagers usagés, n’est plus soumise à une licence d’importation.

Entrée en vigueur le 13 novembre dernier après la mise en application d’une circulaire de l’Administration des douanes et impôts indirects, cette mesure a été annulée à partir du mardi 02 janvier 2024.

En effet, selon une circulaire signée par le Directeur général de l’Administration des douanes et impôts indirects, Abdellatif Amrani, les services des Douanes ont été informé de l’arrêté du ministre de l’Industrie et du commerce n°2933-23 du 22 novembre 2023, modifiant l’arrêté n°1308-94 du 19 avril 1994 fixant la liste des marchandises faisant l’objet de mesures de restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation est publié au Bulletin Officiel n°7260 du 28 décembre 2023.

«Ainsi, aux termes de l’article premier de ce nouvel arrêté, l’importation des tapis et revêtements du sol usagés, des meubles en bois usagés, des matelas et articles de literie usagés et des articles électroménagers usagés, n’est plus soumise à une licence d’importation», peut-on lire sur la circulaire.

Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les Marocains résidents à l’étranger, qui ont l’habitude d’envoyer des produits usagés à leurs familles et qui se sont vu perdre cette possibilité dans la foulée des interdictions ayant suivi la prolifération des punaises de lit dans certains pays européens comme la France.

Le Maroc avait renforcé le système de vigilance aux frontières. La soumission de l’importation à une autorisation spéciale et préalable (entrée en vigueur le 30 octobre dernier) a été prise en concertation entre la tutelle et le département de la Santé.

Le ministère de la Santé avait confirmé, début octobre, l’absence d’une propagation exceptionnelle des punaises de lit au Maroc, appelant à renforcer la surveillance sanitaire aux frontières.