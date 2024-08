Moulay Hafid Elalamy vient d’être nommé président du conseil d’adminitration du groupe Teleperformance, un des leaders mondiaux du secteur des centres d’appels.

Le groupe Teleperformance, leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales, a annoncé hier mercredi des changements significatifs au niveau de sa gouvernance. Parmi ceux-ci, le conseil d’administration a ainsi nommé à sa tête Moulay Hafid Elalamy, tandis que Daniel Julien a été confirmé directeur général et Thomas Mackenbrock directeur général délégué.

S’exprimant à l’occasion de sa nomination, Moulay Hafid Elalamy a déclaré qu’«J’ai eu le plaisir de contribuer à la construction de la nouvelle gouvernance de Teleperformance. Elle est désormais plus agile et conforme aux meilleurs standards. Monsieur Daniel Julien a fait de ce groupe un leader mondial. Je me réjouis de participer, en étroite collaboration avec Messieurs Julien et Mackenbrock, à la construction du futur de l’entreprise et de son management. Ensemble, nous voulons faire de Teleperformance une entreprise encore plus prospère, au profit de ses clients, de ses investisseurs et de ses collaborateurs.»

Lire aussi. Banques: Société Générale cède sa filiale marocaine à Saham pour 745 millions d’euros

Les changements à la tête de Teleperformance répondent à trois objectifs principaux, explique le groupe dans un communiqué. Il s’agit d’intégrer les meilleures pratiques de gouvernance en dissociant les fonctions de PCA de celles de DG, de renforcer l’ADN du groupe coté sur Euronext Paris, en particulier sa culture d’entreprenariat et de développement commercial, et enfin de renforcer le top management et mettre en œuvre un plan de succession piloté par un comité ad hoc.