RSP GROUPE lance son nouveau projet immobilier haut standing en plein cœur de la ville blanche autour de trois immeubles réservés aux commerces, aux bureaux et aux habitations.



Vous êtes à la recherche d’un bel studio haut standing proche du centre-ville ou d’un local pour implanter votre entreprise ou votre commerce ? Une nouvelle adresse pour répondre à vos attentes : Metropol Park au niveau du boulevard Abdelmoumen à Casablanca.

Constitué de trois immeubles, Metropol Park partage ses surfaces en trois parties : bureaux (unités de 40m2 à 120 m2), commerces (de 45 m2 à 135 m2) et résidences (de 34 m2 à 77 m2).

La capacité totale s’élève à 23 magasins, 58 plateaux bureaux, 129 studios, sans oublier un parking souterrain à trois niveaux et un rooftop au 10e étage pour un moment de détente privilégié au-dessus de la ville blanche.

Dans les studios de Metropol Park, chaque détail a été soigneusement pensé pour créer un havre de paix à l’abri de l’effervescence de Casablanca.



Avec des finitions de qualité supérieure, les espaces de vie ont été conçus dans les moindres détails : décoration contemporaine, marbre gris d’importation, structure porteuse parasismique, faux plafond en plâtre staff lisse, portes intérieures en placage de bois de chêne…

Bien plus qu’une simple habitation, chaque studio représente une expérience de vie à part entière où raffinement et bien-être vont de pair. Chez RSP Groupe, le maître-mot est transformer les rêves en réalité.

Depuis plus de 30 ans, RSP Groupe est un acteur majeur de l’industrie immobilière au Maroc, spécialisé dans le développement et la construction de projets résidentiels et commerciaux innovants. Leur engagement : façonner le paysage urbain en concevant des espaces qui allient esthétisme, fonctionnalité et durabilité.

RSP GROUPE vous présente une opportunité exceptionnelle d’investissement dans l’immobilier qui promet une rentabilité locative inégalée de 8%.

Le projet METROPOL PARK est conçu pour offrir aux investisseurs une combinaison parfaite entre sécurité et rendement. Situé au cœur de Casablanca, sur l’emblématique boulevard de Abdelmoumen, ce bien offre un emplacement idéal, une architecture moderne, et des finitions haut de gamme.



Avec une gestion locative efficace en place, vous pouvez vous attendre à des rendements solides tout en bénéficiant de la tranquillité d’esprit que procure l’investissement immobilier.

Ne laissez pas passer cette occasion de faire fructifier votre argent tout en investissant dans un actif tangible qui peut prospérer avec le temps.

Investissez dès aujourd’hui pour un avenir plus sûr et plus prospère !

Contactez-nous pour planifier une visite de notre studio témoin et explorer les opportunités que METROPOL PARK vous offre pour atteindre vos objectifs financiers.



