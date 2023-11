Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie (DGM) pour le dimanche 05 novembre 2023:

– Ciel passagèrement à localement souvent nuageux avec faibles pluies ou gouttes éparses sur les plaines Nord et Centre et le Rif, s’étendant la nuit suivante sur les Haut et Moyen Atlas et sur les côtes entre Tiznit et Tarfaya.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et le Nord des provinces du Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas, le Rif, les Hauts Plateaux Orientaux et les Plateaux de Phosphates et d’Oulmes, de 18/22°C sur les provinces du Sud et de 11/17°C sur le reste du pays.

– Températures journalières en baisse.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte devenant progressivement très forte à grosse tôt le matin entre Asilah et Tarfaya.