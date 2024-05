Préparez-vous à vivre une soirée inoubliable! Le 31 mai 2024, dès 20h30, le restaurant Casa José Bouskoura, petit coin d’Espagne niché aux abords du Golf, vous offre une escapade musicale unique avec le légendaire groupe Chico & The Gypsies.

Depuis leur formation il y a plus de trentes ans, Chico & les Gipsy ont enchanté des foules à travers le monde, de l’Europe à l’Asie, partageant leur passion et leur talent sans frontières.

Le groupe emmené par Chico, membre fondateur des célèbres Gipsy Kings, sea donc au rendez-vous le soir du 31 mai pour vous faire chanter et danser sur leurs succès emblématiques comme « Bamboléo », « Djobi Djoba », « Volare » et bien d’autres tubes incontournables.

Mais ce n’est pas tout. Le groupe, avec ses guitares caractéristiques et ses voix harmonieuses, vous fera aussi vibrer avec des reprises de « Despacito », « Stand By Me », « Bella Ciao » et vous réserve bien d’autres surprises musicales.

Dress Code: Pour ajouter une touche d’élégance à cette soirée magique, vous êtes invités à suivre le dress code « Soirée Blanche ».

Options de Billets :

Table VIP : Pour une expérience privilégiée, les tables VIP du restaurant Casa José Bouskoura vous offrent un confort exclusif et une vue imprenable sur la scène, avec tapas à volonté et bouteilles au choix.

: Pour une expérience privilégiée, les tables VIP du restaurant Casa José Bouskoura vous offrent un confort exclusif et une vue imprenable sur la scène, avec tapas à volonté et bouteilles au choix. Ticket de 600 dh : Pour profiter de la soirée en toute simplicité les tickets déjà en vente au prix de 600 dh, incluent tapas à volonté et 2 boissons au choix.

Réservations et informations : Pour plus d’informations et pour les réservations, appelez le 06.63.21.04.23 ou 06.65.34.94.29

Billets en vente sur place

N’attendez plus, réservez votre soirée et venez partager des moments incroyables avec Chico & The Gypsies à Casa José Bouskoura. Une soirée de musique, de danse et de bonne humeur vous attend.

A propos de Casa José Bouskoura

Casa José Bouskoura offre bien plus qu’un restaurant. Niché en pleine verdure aux abords d’un magnifique golf, ce restaurant est l’adresse idéale pour s’évader et déguster des spécialités espagnoles telles que la paella, les tapas et bien d’autres délices préparés avec soin par des chefs passionnés. Chaque plat est une promesse de qualité, grâce à des produits frais et locaux.