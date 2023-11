Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie (DGM) pour le jeudi 02 novembre 2023:

– Temps encore assez froid la matinée et la nuit sur les reliefs.

– Formations brumeuses ou bruines locales sur les côtes et les plaines nord et centre, le nord de l’Oriental et des provinces sud la matinée.

– Ciel passagèrement nuageux avec faibles pluies éparses sur le Rif, la région de Tanger et Loukkos dès l’après-midi et sur le nord du Saiss, le Gharb et les plaines au nord d’El Jadida à partir de la nuit.

– Ciel peu à passagèrement nuageux avec quelques gouttes locales sur les Haut et Moyen-Atlas.

– Fortes rafales de vent sur le Rif, la Méditerranée et l’Oriental.

– Températures minimales de l’ordre de 05/12°c sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, de 18/23°c sur l’extrême sud et le nord-ouest des provinces sud et de 13/17°c sur le reste du territoire.

– Températures maximales en hausse sur l’Oriental et en baisse partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral devenant agitée à forte entre Cap Spartel et Sidi Ifni le soir.