Une liste de « plus de 10 » stars du football a été établie en vue de leur recrutement par des clubs du championnat d’Arabie saoudite, avec Lionel Messi et Karim Benzema en tête d’affiche, a affirmé lundi à l’AFP une source proche des négociations.

Luka Modric, Hugo Lloris, Sergio Ramos, Jordi Alba, Sergio Busquets, N’Golo Kanté, Angel Di Maria et Roberto Firmino font partie des cibles évoquées pour rejoindre la Saudi Pro League, selon cette même source.

Au total, les autorités saoudiennes sont « en contact avec plus de 10 joueurs, dont beaucoup ont gagné la Coupe du monde ou la Ligue des champions, pour qu’ils rejoignent le championnat saoudien la saison prochaine », a-t-elle déclaré.

« En plus de recevoir des offres assez lucratives », ils joueraient « dans un championnat très compétitif », a argué cette source, ajoutant que l’objectif était de « conclure la plupart des accords » avant le début de la prochaine saison, le 11 août.

