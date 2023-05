Vidéo. Arabie saoudite: les supporters d’Al-Hilal réclament Messi

Le président du club saoudien d’Al-Hilal, Fahd Bin Nafel, a refusé de commenter la possibilité de conclure un accord avec Lionel Messi, dont le nom a été scandé par les supporteurs vendredi lors de la finale de la Coupe du Roi d’Arabie saoudite.

« Ne me posez pas de questions sur Messi », a répondu aux journalistes Bin Nafel, interrogé sur les rumeurs de transfert de la superstar argentine, juste après la victoire sur Al Wehda (1-1, 7 t.a.b à 6) à Jeddah.

« Je ne vous dirai rien. Si quelque chose sort de notre service de presse, vous l’aurez », a-t-il dit.

Lors d’une autre interview réalisée sur le terrain, alors que la foule criait « Messi, Messi », Bin Nafel a indiqué: « le groupe est plus important pour moi qu’un joueur ».

« Toute star qui vient dans notre club doit savoir que nous sommes un grand club. Notre objectif est d’améliorer (l’équipe). Si on se concentre sur une personne, on perd le groupe », a-t-il souligné.

L’actuel entraîneur d’Al-Hilal est depuis février 2022 l’ancien attaquant international argentin Ramon Diaz, qui avait effectué un premier passage à la tête de l’équipe basée à Ryad entre octobre 2016 et février 2018.

Après deux années sans grand éclat au Paris Saint-Germain du septuple Ballon d’Or, le riche royaume pétrolier du Golfe propose un pont d’or « exceptionnel », « énorme », au champion du monde de 35 ans, a affirmé mardi à l’AFP une source à Ryad proche des négociations.

Vidéo. Voyage en Arabie saoudite: le mea culpa de Messi

Plusieurs médias ont évoqué ces derniers jours l’existence d’une offre mirobolante du club concurrent d’Al-Hilal, évaluée à 400 millions d’euros par an pour faire venir Messi et recréer la mythique rivalité avec CR7, lorsque les deux joueurs évoluaient dans le championnat espagnol.

« Les négociations n’ont pas pris autant de temps qu’avec Ronaldo », a affirmé une source saoudienne, en ajoutant que comme pour ce dernier, le montage financier venait du fonds souverain saoudien (PIF). Le contrat sensationnel de l’attaquant portugais en Arabie saoudite, estimé à 400 millions d’euros jusqu’en juin 2025, a fait de lui le sportif le mieux payé au monde en 2023, selon le classement annuel de Forbes.

Selon El Chiringuito, son ancien coéquipier Sergio Busquets, toujours au Barça, devrait aussi rejoindre Al-Hilal. Et ce n’est pas tout: Jordi Alba pourrait également débarqué au club saoudien s’il accepte de résilier son bail avec le club catalan, où il est lié jusqu’en juin 2024.

L’information a ensuite été démentie par le clan Messi.

Jorge Messi, représentant du joueur, a annoncé dans un communiqué cet après-midi qu’il n’y a «ni accord verbal, ni signature, ni pacte, et il n’y aura rien jusqu’à la fin de la saison ».

🚨🔴 Jorge Messi official statement.

“There’s absolutely NOTHING agreed with any club for next season. We will decide at the end of the season”.

“Nothing is signed, agreed or verbally agreed. Only fake news using Leo’s name”. pic.twitter.com/eJQOsBerGp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2023