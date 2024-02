Après une première offre refusée par le FC Séville l’été dernier, l’AC Milan continue d’afficher un intérêt particulier pour Youssef En-Nesyri. Détails.

Alors qu’on attendait son transfert l’année dernière, Youssef En-Nesyri et son club le FC Séville avaient d’autres plans. L’attaquant marocain était attendu en Serie A italienne depuis l’été dernier.

L’AC Milan avait fait part de son intention de solliciter les services de l’attaquant marocain contre la coquette somme de 30 millions d’euros. Cette fois, les Rossoneri ne comptent pas débourser plus de 20 millions pour En-Nesyri selon Corriere dello Sport.

🇮🇹 AC Milan is reportedly rekindling their interest in 🇲🇦 Youssef En-Nesyri, from Sevilla FC.

Sevilla wants 20M€ to sell their striker .

📰 Corriere dello Sport pic.twitter.com/EqGzEeYF38

— MoroccanGrinta (@MoroccanGrinta) February 28, 2024