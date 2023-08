L’international marocain Selim Amallah est sur le point de rejoindre le Valencia CF, qui est en train de finaliser son transfert au club en provenance du Real Valladolid, rapporte plusieurs sources concordantes.

Valencia CF a conclu un accord avec le Real Valladolid de prêt avec option d’achat moyennant la somme de 7,5 millions d’euros pour s’offrir les services du Lion de l’Atlas Selim Amallah, affirme le journaliste italien spécialiste du Mercato, Fabrizio Romano.

Selon le quotidien d’information sportive Marca, le milieu de terrain marocain arriverait en prêt avec option d’achat, tandis que l’attaquant brésilien du Valencia CF Marcos André a débarqué déjà à Valladolid pour finaliser son contrat. Ce qui laisse croire à un accord d’échange de joueurs entre les deux clubs.

Valencia have reached an agreement with Valladolid to sign Selim Amallah, done deal and here we go ⚪️🦇

🇲🇦 Loan deal with buy option clause worth €7.5m, medical being scheduled. pic.twitter.com/bKHtlhEcVz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2023