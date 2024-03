La rassemblement du mois mars a accueilli de nouvelles recrues. Plusieurs nouveaux joueurs ont fait leur début avec les Lions de l’Atlas à l’image de Youssef Lekhedim, 18 ans.

De nouveaux profils ont rejoint la sélection marocaine lors du dernier rassemblement. Les protégés de Walid Regragui ont fait face à l’Angola et la Mauritanie dans le cadre de matchs amicaux offrant ainsi l’opportunité à plusieurs joueurs de faire leur début sous les couleurs marocaines.

Real Madrid’s Youssef ‘Yusi’ Lekhedim (2005) becomes the latest hot talent to choose Morocco at international level. Morocco mean business…These guys want to win everything in future 🇲🇦 pic.twitter.com/a0rKAHiV6d — Prince Sobayeni Sports (@PrinceSobayeni1) August 30, 2023

Youssef Lekhedim, latéral gauche du Real Madrid, faisait lui aussi partie de ces jeunes joueurs qu’ont connu leur première sélection en équipe A. Du haut de ses 18 ans, il est l’un “des hommes forts de la formation d’Álvaro Arbeloa”, explique Foot Mercato, spécialiste de l’actualité du ballon rond.

L’année dernière, Yusi faisait déjà parler de lui en Espagne. Celui qui évolue avec les catégories jeunes des Merengues s’était fait remarquer en étant l’un des grands artisans de la victoire finale de son équipe en championnat, en Coupe des champions d’Espagne et en Coupe du Roi avec son club.

Youssef Enriquez Lekhedim ‘Yusi’ vs Napoli – 29/11/2023.pic.twitter.com/bTsS09pHZL — Lionstalk (@lions_talk_) November 30, 2023

Conquis par son talent, sa condition physique et pour blinder son contrat qui arrivait à terme, le club de la capitale espagnole a décidé de prolonger le Marocain jusqu’en 2028. Côté sélection, la même source explique qu’il a d’abord jouer pour l’Espagne avant de ne reconsidérer son choix une fois pour toute.

“Lekhedim fait aussi ses classes avec les catégories de jeunes de l’Espagne. Régulièrement convoqué, il dispute d’ailleurs l’Euro U17 avec la Rojita en 2022. Mais le latéral gauche sait que son coeur est ailleurs et il décide dès les catégories U20 de changer de sélection et de représenter le Maroc”, lit-on sur Foot Mercato.

🚨 La magnifique passe décisive de Youssef Lekhedim, ‘Yusi’, aujourd’hui. 🇲🇦🎯 Le crack marocain a réalisé 10 passes décisives et marqué 1 but lors des 11 derniers matchs. 😳💎

pic.twitter.com/LMAC6x2wgA — Actu Maroc 🇲🇦 (@ActuMarocOff) January 14, 2024

Parallèlement, avec notamment la blessure de Noussair Mazraoui et pour rendre le banc de touche encore plus profond, Walid Regragui a décidé de faire appel au jeune latéral pour la trêve internationale. Yusi s’est donc retrouvé dans la liste finale aux côtés des nouveaux entrants: Brahim Diaz, Eliesse Ben Seghir…

Tout en rappelant que Yusi n’a pas encore joué la moindre minute en professionnel, la même source indique qu’un autre joueur est passé par le même processus: Achraf Hakimi. “Une ressemblance de plus avec Achraf Hakimi. Comme lui originaire de Getafe, comme lui latéral marocain du Real Madrid, « Yusi » pourrait connaître son premier match en pro et sa première sélection en même temps (comme l’avait fait le latéral du PSG)”, raconte Foot Mercato.

🚨 Youssef Henriquez Lekhedim dit “Yusi” devrait être convoqué pour le Maroc 🇲🇦 en catégorie jeune. pic.twitter.com/vdMkfvf0Hi — SOCCER212 (@SCCR_212) August 25, 2023

Depuis la débâcle de la CAN 2023, Regragui n’a de cesse de répéter la nécessité d’insuffler du sang frais au sein du onze national. Et avec l’approche de la CAN 2025 qui se jouera d’ailleurs au Maroc, “l’heure est à un nouveau cycle dont Lekhedim semble faire partie”. En plus, le poste de latéral gauche reste très sensible, le joueur pourrait en profiter et acquérir sa titularisation.

“Décrit comme un latéral gauche assez complet, il s’est surtout illustré par sa grosse condition physique et sa capacité à être un bon défenseur avant d’être un bon attaquant”, l’U19 du Real Madrid pourrait en effet briguer ce poste avec les Lions de l’Atlas.