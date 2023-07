Le duo marocain du Séville FC, Yassine Bounou et Youssef En-Nesyri , est sur le chemin de quitter le club andalou qui, selon la presse sportive espagnole, vient de fixer les seuils des prix pour le Mercato d’été.

«Bono et En Nesyri sont les meilleurs chèques au porteur dont disposent les Nervionenses pour lever des fonds puis se renforcer cet été», écrit le quotidien sportif AS qui révèle ce mercredi les prix minimaux de vente des internationaux marocains.

Le club andalou espère récolter 60 millions par la vente du duo marocain.

Les Nervionenses n’ont pas d’autres choix pour renflouer leurs caisses cet été, affirme le quotidien madrilène, notant que les deux joueurs «acceptent de partir, mais uniquement dans des équipes ayant les mêmes aspirations sportives, voire meilleures, que le club pour lequel ils jouent actuellement».

A Séville, les responsables du club sont «clairs sur le chiffre à recevoir pour les deux: au moins 60 millions d’euros».

Pendant que le gardien du repaire des Lions de l’Atlas est évalué à 20 millions d’euros, le buteur des Lions de l’Atals est évalué à 40 millions d’euros.

Selon AS, Bono a reçu des deux propositions de l’Arabie Saoudite qui ne l’ont pas séduit, car il souhaite continuer à concourir en Europe, au plus haut niveau.

Le quotidien sportif rappelle que des clubs de haut niveau comme l’Inter, Tottenham et le Bayern étaient intéressé par le passé, affirmant que le troisième du prix The Best décerné par la FIFA espère une offre juteuse.

Dans cette veine l’autre quotidien sportif madrilène Marca corrobore la piste d’un départ du premier Zamora (Prix du meilleur gardien en Espagne, ndlr) de l’histoire de Séville par le fait qu’il n’apprécie pas la décision de son entraîneur José Luis de le faire tourner avec Marko Dmitrovic.

«Etre remplaçant en championnat ne fait pas partie de ses plans et il comprend qu’avec la continuité de l’entraîneur basque, il n’a pas d’autres choix que de partir», écrit Marca.

Lire aussi: Vidéo. Ce club argentin qui fait rêver Bono

Pour ce qui est d’En-Nesyri, AS croit savoir qu’il a également été réticent à partir dans le passé, mais il sait que c’est une année clé pour franchir le pas.

Pour le quotidien espagnol, la performance exceptionnelle de Youssef après le mondial (de janvier à mai) avec ses 16 buts ont complètement changé la donne en ce qui concerne son transfert. «En hiver, Séville semblait disposé à le laisser partir pour les mêmes 20 millions qu’il avait payés à Leganés, mais maintenant, il demande le double», peut-on lire sur AS.

L’attaquant de 26 ans, formé à l’Académie Mohammed VI, est très convoité ces derniers temps.

Ses performances invitent «plus de fans sur la scène», comme l’a si bien souligné le même support dimanche. Dernier club intéressé en date : la Juve.

Lire aussi: La Juventus traque En-Nesyri pour remplacer Vlahovic

L’international marocain «chatouille l’imagination de la Juventus en tant que remplaçant possible de Vlahovic», a écrit ce dimanche le journal Gazzetta dello Sport.

Mais, la Vielle Dame (Vecchia Signora) n’est pas prête à payer plus de 30 millions d’euros pour s’adjuger les services.

Bien que des clubs du Moyen-Orient ont fait des offres pour En-Nesyri, celui-ci «valorise également davantage le fait de jouer dans une équipe de Ligue des champions et de continuer à grandir en tant que footballeur ».

Bons amis, ainsi que coéquipiers, Bono et En-Nesyri n’excluent pas de rejoindre la même équipe si cette possibilité se présente.

Il devra être en un avec un cachet et qui prépare également un chèque avec ce minimum que Séville entend encaisser pour un duo qui a donné bien des joies depuis leur arrivée à Nervión, le gardien à l’été 2019 et l’attaquant en janvier 2020, conclut AS.