L’international marocain Youssef En-Nesyri «chatouille l’imagination de la Juventus en tant que remplaçant possible de Vlahovic», écrit ce dimanche le journal Gazzetta dello Sport.

Le plus ancien quotidien sportif italien (1896) a tiré un sublime portrait du Lion de l’Atlas, devenu «depuis quelques mois aussi un héros national grâce à la « campagne qatarie » historique de l’équipe nationale marocaine».

Selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus de Turin qui serait tenter par un transfert de son attaquant Dušan Vlahović vers le Paris SG a mis les projecteurs sur En-Nesyri.

L’information a été vite reprise en Espagne. «En Italie, ils assurent que le Marocain est l’un des attaquants que la Juventus envisage s’ils parviennent à vendre le Serbe (Vlahovi)», peut-on lire sur AS.

Le quotidien sportif espagnol souligne en revanche que «la prudence règne» du côté du Séville FC.

Le club andalou a repris l’entraînement ce dimanche alors qu’il «regarde du coin de l’œil le marché et les options qui peuvent se présenter concernant l’avenir de certains de ses joueurs».

«De l’Italie aujourd’hui, ils affectent l’intérêt de la Juventus à Turin à Youssef En-Nesyri», renchérit le quotidien madrilène en rappelant que «la deuxième partie de saison du Marocain a été exceptionnelle».

Selon AS, les Italiens auraient fixé 30 millions d’euros comme plafond d’un éventuel transfert. «En-Nesyri pourrait arriver pour un montant inférieur à 30 millions», croit savoir la Gazzetta dello Sport, mais à Séville «la réalité est toute autre par rapport à l’éventuel au revoir du Marocain».

Affirmant que les récentes performances du Lions de l’Atlas invitent «plus de fans sur la scène», AS estime que «l’attaquant ne devrait pas être vendu pour un chiffre inférieur à 40 millions d’euros».

«Il n’y a pas de biens non transférables dans ce Sevilla de Mendilibar et le club est ouvert à tout transfert qui donne de l’air économique à l’entité, mais en aucun cas il n’est destiné à libérer la pièce la plus décisive de l’équipe actuelle pour un chiffre qui n’est pas de haut vol», écrit le quotidien sportif.

Lire aussi: Youssef En-Nesyri dans le viseur d’un club anglais

Les 18 buts marqués par En-Nesyri cette saison ne sont passés inaperçus pour personne. C’est West Ham qui a frappé aux portes de Séville l’hiver dernier, mais l’attaquant lui-même a refusé de partir en essayant d’aider l’équipe à sortir du trou dans lequel elle se trouvait en Ligue.

Et c’est ce qui s’est concrétisé par une performance exceptionnelle qui s’est terminée par une pause en championnat et une gloire européenne. Le panorama semble être traité avec prudence en ce début d’été. Le joueur rejoindra l’expédition Sevilla et attendra une destination pleine de questions sur son avenir.