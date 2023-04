Yassine Bounou: « j’adorerais jouer un jour au River Plate »

Supporter incontestable du River Plate depuis son enfance, le gardien de but marocain Yassine Bounou a confié qu’il « adorerait y jouer un jour ».

Et si Yassine Bounou atterrissait un jour au River Plate ? L’international marocain et gardien de but du FC Séville, fan de ce club argentin depuis tout petit, n’y voit pas d’inconvénient. Bien au contraire.

« J’adorerais y jouer un jour. On ne sait jamais. J’espère que ça arrivera. J’aime cette atmosphère, ce qu’ils chantent, comment ils la vivent », a-t-il confié dans une interview accordée au site argentin Infobae.com, publiée ce samedi 15 avril.

Interpellé sur le maillot d’Ariel Ortega qu’il avait reçu pendant le Mondial Qatar 2022, dédicacé par ce dernier, Bounou a rappelé que celui que l’on surnomme El Burrito est son « idole ».

« Oui, c’est mon idole depuis que je suis enfant et il le sait. Nous avons pu en parler sur les réseaux sociaux. Mon chien s’appelle Ariel en son hommage. J’étais très excité quand j’ai reçu le maillot de « Orteguita » et il m’a envoyé un message vidéo », a-t-il fait savoir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sevilla FC (@sevillafc)

« Je suis fan de River depuis que je suis très jeune, depuis que mon père m’a donné un maillot de l’équipe nationale argentine, qui était mon premier maillot de football et à partir de ce moment, j’ai toujours aimé l’Argentine et j’aime les Argentins et surtout, les fans de River », poursuit le gardien de but de la sélection nationale.

« Je n’ai jamais pu visiter le Monumental mais j’ai été à la finale de la Copa Libertadores 2018, au Santiago Bernabéu, et je suis allé au Japon pour les voir contre Barcelone pendant le Mondial des Clubs en 2015 ».