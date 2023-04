Un médecin et son assistante ont été chopés, jeudi à Meknès, en flagrant délit de tentative d’avortement sur une mineure de 15 ans, a appris H24info auprès d’une source sécuritaire.

Les éléments de la Brigade antigang de la préfecture de police de Meknès ont interpellé, jeudi, un médecin exerçant dans le secteur privé et son assistante, âgés de 71 et 64 ans, en pleine tentative d’avortement illégal sur mineure.

L’interpellation des mis en cause a eu lieu dans une clinique privée de la ville.

Selon notre source, l’opération d’avortement sur une fille de 15 ans avait lieu en présence de sa mère ainsi qu’une amie de celle-ci.

Pendant que le médecin et son assistante ont été placés en garde à vue, la fille et sa mère ainsi que la femme qui l’accompagnait ont été mises à la disposition de l’enquête judiciaire. Laquelle est menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer l’ensemble des actes criminels qui leur sont reprochés, précise la même source.

Lire aussi: « Deuil » en ligne au Maroc pour l’adolescente victime d’un avortement clandestin

Cette affaire rappelle celle l’adolescente de 14 ans décédée, septembre dernier, à la suite d’une intervention clandestine dans le petit patelin de Boumia dans la province de Midelt.

L’histoire de cette fille avait provoqué un tollé sans pour autant pousser le législateur à mettre en place un arsenal juridique à même de mettre fin à la pratique de l’avortement clandestin.

La pratique de l’interruption volontaire de grossesse (IVG), faut-il le rappeler, est passible de prison au Maroc. Le code pénal punit l’avortée ou qui a l’intention d’avorter, de six mois à deux ans et d’une amende de 120 à 500 dirhams et d’un an à cinq ans, en plus d’une amende de 120 à 500 dirhams, quiconque, par n’importe quel moyen, a procuré ou a tenté de procurer, l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, à l’exception de la situation où la grossesse représente un danger pour la mère.

Néanmoins, l’IVG reste largement pratiquée…