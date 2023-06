La présence de méduses n’est plus réservée qu’aux plages du nord du Maroc. L’an dernier déjà, la côte atlantique du pays en enregistrait un certain nombre. En cause: le réchauffement climatique. Comment les éviter et que faire en cas de piqûre? Petit guide pratique.

Les méduses sont des créatures marines fascinantes, mais leurs piqûres peuvent être extrêmement douloureuses et parfois même dangereuses. Au Maroc, ces petits invertébrés ne se contentent plus de la mer méditerranéenne mais envahissent également la côte atlantique. En cause: la diminution du nombre de prédateurs et le réchauffement de la température de l’eau.

Il est donc essentiel de connaître les mesures de prévention pour éviter les méduses et les mesures à prendre en cas de piqûre. Voici quelques conseils pour se protéger des méduses et bien réagir en cas de piqûre.

Renseignez-vous sur les zones infestées : avant de vous rendre à la plage, renseignez-vous sur la présence éventuelle de méduses dans la région. Les autorités locales ou les sauveteurs peuvent vous informer des zones à risque.

: avant de vous rendre à la plage, renseignez-vous sur la présence éventuelle de méduses dans la région. Les autorités locales ou les sauveteurs peuvent vous informer des zones à risque. Respectez les drapeaux de sécurité : sur les plages surveillées, des drapeaux de sécurité sont généralement utilisés pour indiquer les conditions de baignade. Si un drapeau rouge ou noir ou une autre signalisation spécifique est affiché pour avertir de la présence de méduses, évitez de vous baigner.

: sur les plages surveillées, des drapeaux de sécurité sont généralement utilisés pour indiquer les conditions de baignade. Si un drapeau rouge ou noir ou une autre signalisation spécifique est affiché pour avertir de la présence de méduses, évitez de vous baigner. Évitez les zones où les méduses sont visibles: si vous apercevez des méduses flottant à proximité, éloignez-vous lentement et calmement. N’essayez pas de les toucher ou de les attraper.

Lire aussi : Diapo. Attention, les méduses sont de retour sur les plages du Nord !

Si malgré toutes les précautions prises, une piqûre de méduse survient (sensation de décharge électrique puis démangeaisons), voici les différentes étapes à suivre :

Sortez de l’eau : si vous êtes dans l’eau et que vous vous faites piquer, sortez immédiatement de l’eau pour éviter de nouvelles piqûres.

: si vous êtes dans l’eau et que vous vous faites piquer, sortez immédiatement de l’eau pour éviter de nouvelles piqûres. Rincez à l’eau salée : rincez la zone touchée avec de l’eau de mer pour éliminer les tentacules de méduse restantes. N’utilisez pas d’eau douce, car cela peut activer les cellules venimeuses de la méduse. Si vous avez du vinaigre à disposition, appliquez-en sur la zone touchée pendant environ trente secondes. Le vinaigre peut aider à neutraliser les cellules venimeuses de certaines espèces de méduses.

: rincez la zone touchée avec de l’eau de mer pour éliminer les tentacules de méduse restantes. N’utilisez pas d’eau douce, car cela peut activer les cellules venimeuses de la méduse. Si vous avez du vinaigre à disposition, appliquez-en sur la zone touchée pendant environ trente secondes. Le vinaigre peut aider à neutraliser les cellules venimeuses de certaines espèces de méduses. Évitez de frotter la zone touchée : évitez de frotter la piqûre, car cela pourrait libérer davantage de venin.

: évitez de frotter la piqûre, car cela pourrait libérer davantage de venin. Appliquez plutôt du sable mouillé sur la plaie , attendez qu’il sèche complètement, puis grattez doucement la zone du haut vers le bas à l’aide d’une carte de crédit ou une spatule pour retirer les tentacules restants.

, attendez qu’il sèche complètement, puis grattez doucement la zone du haut vers le bas à l’aide d’une carte de crédit ou une spatule pour retirer les tentacules restants. Consultez un professionnel de la santé: si la douleur persiste ou si vous ressentez d’autres symptômes tels que des nausées, des difficultés respiratoires ou des réactions allergiques, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l’hôpital.

L’une des fausses croyances les plus répandues consiste à uriner sur la plaie, cela ne sert à rien et risque même de provoquer des infections. La vigilance et la connaissance des mesures préventives et d’intervention sont les clés pour profiter de la mer en toute sécurité.