Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, président de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), se rendra, du 1er au 8 septembre, au Royaume Hachémite de Jordanie, dans la région du Moyen-Orient et en Israël.

Ainsi, M. Mayara effectuera, du 1er au 04 septembre, une visite officielle au Royaume de Jordanie, à la tête d’une délégation parlementaire, sur invitation du président du Sénat jordanien (conseil des notables), Faysal Akef Al Fayez, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la consécration de la dynamique des relations exceptionnelles entre le Royaume du Maroc et le Royaume hachémite de Jordanie sous l’égide des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et de Son frère, Sa Majesté le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein.

Selon la même source, cette visite intervient également dans le cadre du renforcement de l’action parlementaire commune entre la Chambre des conseillers et le Sénat jordanien, et du raffermissement de la coopération bilatérale dans tous les domaines et autour des questions d’intérêt commun, outre l’intensification de la coordination et de la concertation au sein des divers fora internationaux au service des intérêts des deux pays frères.

Dans le même contexte, M. Mayara, en sa qualité de président de l’APM, effectuera une visite dans la région du Moyen-Orient, à la tête d’une délégation parlementaire comprenant des membres du bureau de ladite organisation parlementaire régionale, souligne le communiqué.

Le programme de cette visite, qui se tient du 5 au 8 septembre, comprend, outre la 50ème réunion du bureau de cette organisation parlementaire régionale, des visites sur le terrain, des rencontres avec des responsables des Nations Unies, ainsi que des entretiens avec des responsables parlementaires et gouvernementaux à Amman, Ramallah et Al Qods.

Cette visite illustre « la priorité accordée par l’Assemblé parlementaire de la Méditerranée, en tant que plate-forme de dialogue et de communication et canal de diplomatie parlementaire, aux questions liées au processus de paix au Moyen-Orient, étant donné que ce Parlement est le seul forum au sein duquel la Palestine et Israël participent, à travers leurs parlements nationaux, à un dialogue constructif et continu aux côtés des représentants des parlements des pays voisins dans la région euro-méditerranéenne et du Golfe”, relève le communiqué.

Cette initiative sera l’occasion pour M. Mayara de « mettre en relief le rôle du Royaume, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, dans la promotion de la paix au Moyen-Orient et la consécration de la sécurité, la stabilité, la coexistence, le développement et la prospérité pour les peuples de la région”, ajoute le communiqué.

M. Mayara saisira également cette opportunité pour “réaffirmer la position constant et claire du Maroc, sous la conduite clairvoyante de Sa Majesté le Roi, en faveur de la cause palestinienne et d’Al-Qods Al-Charif, ainsi que le rejet par le Royaume de toute atteinte aux droit légitimes du peuple palestinien, dont son droit à établir un État indépendant, avec Al Qods-Est comme capitale”, poursuit la même source.

Cette visite sera, par ailleurs, « l’occasion de rappeler le rôle de Sa Majesté le Roi, en Sa qualité de Président du Comité Al-Qods, dans les efforts visant la préservation du statut particulier de la Ville Sainte d’Al Qods, le respect de la liberté de culte pour les adeptes des trois religions monothéistes et la protection du caractère islamique de la Ville Sainte et de la sacralité de la mosquée Al-Aqsa”.

De même, l’accent sera mis sur “le rôle important de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif en tant que mécanisme exécutif du Comité d’Al-Qods, et ses efforts menés, sous la supervision de Sa Majesté le Roi, pour la mise en œuvre de projets et programmes concrets en matière de santé, d’éducation, de logement et dans le domaine social au profit de la population maqdessie afin de leur offrir les moyens de vie décents, soutenir leur résistance et améliorer leurs conditions sociales et de vie”, indique le communiqué.

Au cours de cette visite, M. Mayara veillera à souligner la détermination du Royaume du Maroc à mettre à profit son rôle historique et important, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, en faveur de la cause palestinienne, ainsi que ses relations distinguées qu’il entretient avec toutes les parties et les forces internationales agissantes, afin de créer les conditions appropriées pour relancer les négociations entre les deux parties palestinienne et israélienne, comme seul moyen de parvenir à la sécurité et à la stabilité au Moyen-Orient.

Dans le même sillage, le Président de la Chambre des Conseillers effectuera, à l’invitation du Président de la Knesset israélienne, M. Amir Ohna, une visite officielle à la Knesset le 7 septembre, qui coïncide avec une visite de la délégation de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée, “afin d’explorer les perspectives et les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux institutions législatives, et d’examiner les divers sujets et questions d’intérêt commun”, précise le communiqué.

Cette initiative s’inscrit, conclut la même source, dans le cadre de la volonté commune de capitaliser et de consacrer, sur le plan parlementaire, les acquis de l’accord tripartite conjoint signé entre le Royaume du Maroc, les Etats-Unis d’Amérique et Israël en décembre 2020 devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, outre le renforcement de la dynamique des relations bilatérales entre les deux parlements marocain et israélien.