Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, a reçu, vendredi à Rabat, l’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Kazakhstan au Maroc, Saulekul Sailaukyzy.

Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, a affirmé l’importance que revêt la coopération parlementaire dans le renforcement des relations entre le Maroc et le Kazakhstan, et ce à travers des programmes et partenariats économiques et commerciaux qui profitent aux deux pays.

Mayara a souligné, lors de sa rencontre avec Mme Sailaukyzy, la volonté de la Chambre des conseillers, de par sa composition et la nature de ses activités économiques et sociales, d’accompagner et de soutenir le processus de développement de ces relations, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Il a souligné que cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens fraternels entre les deux pays frères, notant que l’ouverture d’une ambassade de la République du Kazakhstan à Rabat en décembre 2020 est « le fruit de ce parcours distingué », ajoute la même source.

De son côté, l’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Kazakhstan au Maroc a indiqué que le Royaume représente un véritable partenaire pour son pays, soulignant la nécessité d’approfondir les relations commerciales et économiques entre les deux pays et leur donner un nouvel élan, en vue de les hisser au niveau de relations politiques distinguées, note le communiqué.

Mme. Sailaukyzy a ajouté que les deux pays sont dotés de grandes potentialités qui doivent être développées, notamment dans les domaines de l’énergie, l’agriculture, le transport et le tourisme, indique-t-on.

Par ailleurs, l’ambassadrice a salué la résolution présentée par le Maroc contre l’autodafé du Saint Coran et le discours de haine, que l’Assemblée générale des Nations unies a adoptée à l’unanimité de ses 193 membres, considérant que le Royaume était et restera un pays pionnier au niveau régional et mondial en matière de promotion des valeurs de paix, de tolérance et de dialogue des religions et des cultures.