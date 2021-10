Des manifestations anti-pass vaccinal ont été empêchées par les autorités ce weekend dans plusieurs villes du royaume. Une autre a mal tourné à Rabat, donnant lieu à des arrestations. A Marrakech, le rassemblement a été toléré. Explications.

Ce premier weekend après la mise en place du pass vaccinal jeudi 21 octobre, a donné lieu aux premières manifestations contre cette mesure qui ne fait pas l’unanimité auprès de l’opinion publique. Plusieurs rassemblements ont été empêchés ce weekend, notamment à Agadir et à Oujda.

La sécurité et les autorités locales d’Agadir ont réussi à mettre fin à une manifestation organisée par les militants anti-pass vaccinal sur la place Al-Amal dans la zone touristique de la ville, rapporte le site électronique arabophone Alyaoum24. Hier matin, dimanche 24 octobre, des dizaines de personnes se sont regroupées aux environs de la place, avant que la sécurité et les autorités locales n’interviennent pour les disperser.

Lire aussi : Le Syndicat des avocats du Maroc s’oppose à l’obligation du pass vaccinal

Parmi les contestataires de cette mesure, on trouve également l’Association des cafés et des restaurants du Maroc dont le président Noureddine Harrak appelle les professionnels de son secteur à ne pas exiger la présentation du pass vaccinal aux clients .

Une pétition contre le pass vaccinal adopté « sans débat national » et « sans délai raisonnable » avait d’ailleurs été lancée la semaine dernière par plusieurs personnalités politiques (Nabil Benabdallah, Nabila Mounib) et de divers horizons (Rachid Achachi, Pr. Jafaar Heikel…). Elle recueille actuellement près de 35.000 signataires.

Lire aussi : Benabdallah, Mounib, Heikel et Achachi signent une pétition contre le pass vaccinal

Le bureau exécutif de la Confédération démocratique du travail (CDT) a aussi publié un communiqué dans ce sens le 20 octobre dernier, en réaction « à la décision brutale et hâtive du gouvernement du 18 octobre qui impose la présentation d’un pass vaccinal comme condition d’accès aux espaces et services publics et privés, et d’accès au lieu de travail dans les administrations, les sous-traitants, les institutions publiques et privées ».

La CDT « a condamné cette décision du gouvernement, qui après une violation des droits et libertés, une violation de procédures judiciaires et d’abus de pouvoir, perturbe le fonctionnement normal des services publics et crée des pressions sur le système de santé, des tensions et des conflits entre les citoyens et les administrations, et entre les personnes des secteurs public et privé ».

Le syndicat appelle le gouvernement « à adopter une approche communicative et participative efficace, ouvrir le débat public, et fournir aux institutions constitutionnelles et à tous les citoyens et citoyennes des données scientifiques qu’ils ont oubliées de partager ».

« Il met en garde contre toute utilisation abusive de cette décision pour porter atteinte aux droits des personnes dans le public et secteurs privés et de créer de nouveaux conflits sociaux et ses répercussions sur la capacité de travail et la population en général », conclue le communiqué.