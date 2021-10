Les professionnels du secteur de la restauration s’opposent à l’entrée en vigueur du pass vaccinal. Pour eux, la prise de cette décision et son application se sont faites dans la précipitation et le personnel des cafés et restaurants est mal placé pour contrôler les clients.

À partir de ce jeudi 21 octobre, les Marocains doivent présenter leurs pass vaccinaux pour accéder aux administrations publiques, semi-publiques et privées, aux établissements hôteliers et touristiques, aux restaurants, aux cafés, aux espaces fermés, aux commerces, aux salles de sport et hammams, entre autres. Les professionnels du secteur de la restauration ont été parmi les premiers à monter au créneau pour dénoncer cette décision.

« L’immunité collective ne peut pas se faire aux dépens des professionnels du secteur et de leurs revenus », a fustigé la Fédération marocaine des cafés et de la restauration rapide dans un premier communiqué diffusé le 20 octobre, dénonçant notamment l’absence d’une concertation de la part du gouvernement.

Joint dans la matinée par H24info, son secrétaire général Mohamed Abou El Fadel, également coordinateur de la Confédération marocaine des métiers de bouche, déplore une décision précipitée. « La prise de cette décision et sa mise en exécution s’est faite en 48 heures. On ne nous a pas laissé le temps, que ce soit le personnel non-vacciné ou pour les clients, de se préparer à l’entrée en vigueur de cette décision. On est passé d’une vaccination qui n’était pas obligatoire à un pass vaccinal obligatoire », a-t-il estimé.

Manque de moyens

« La mise en place de ce dispositif demande des moyens humains qui ne sont aujourd’hui pas à la portée de tout le monde. Dans ce secteur, il y a des établissements qui ont un personnel qui assurent la sécurité et qui peuvent contrôler et d’autres, qui se contentent d’un seul employé ou deux par shift. Ce qui fait que ça sera un peu difficile et délicat pour qu’ils exigent ce pass vaccinal à l’entrée », poursuit-il.

Et de souligner : « Nous ne sommes pas contre ce pass vaccinal, mais son application pose problème ».

Noureddine Harrak, président de l’Association des cafés et des restaurants du Maroc, est lui plus catégorique « Nous refusons catégoriquement ce pass vaccinal. Nous appelons les professionnels du secteur à ne pas demander aux clients la présentation du pass vaccinal pour ne pas rentrer en conflit avec eux. Nous adressons aussi un appel aux gens pour enregistrer tout comportement arbitraire qui se fait à leur égard de la part des cafés ou restaurants », a-t-il fait savoir dans une déclaration à H24info.

Dans son communiqué diffusé dans la soirée du 18 octobre, le gouvernement soulignait que « tous les responsables des secteurs public et privé se doivent de veiller à l’application saine de toutes ces mesures, sous leur responsabilité juridique direct ». Des instructions qui interrogent les professionnels de la restauration.

Responsabilité juridique ?

« La question que tout le monde se pose aujourd’hui est de savoir : est-ce qu’on a une couverture juridique qui nous donnent le droit de demander des papiers aux gens? Les cafés et restaurants sont des lieux publics qui accueillent tout le monde. Les clients pourraient ne pas apprécier qu’on leur demande leurs papiers. Dans ce cas, on ne pourra rien faire », relève Mohamed Abou El Fadel.

Si le gouvernement fait porter la responsabilité aux propriétaires des établissements, « sur quel article de loi il s’est basé pour nous faire porter cette responsabilité ? Comment demander à un serveur qui, par exemple, n’est pas instruit, qui ne sait pas lire, la responsabilité de contrôler un document écrit ? Nous sommes uniquement responsables des produits et des boissons qu’on sert aux clients », s’interroge-t-il.

Même ton du coté de l’Association des cafés et des restaurants du Maroc. « Nous estimons que ce pass n’est pas légal. De plus, nous n’avons pas le caractère autoritaire pour que le gouvernement nous fasse porter cette responsabilité », souligne Nourredine Harrak.

L’association demande aux autorités de faire marche arrière sur cette décision qui, selon elle, « ne pose pas problème uniquement sur la forme, mais aussi sur le fond ». « Nous sommes dans une période de crise depuis près de deux ans. Beaucoup ont des crédits, factures, cotisations et loyers à payer. Au moment où le secteur a besoin de soutien, on nous a imposé ce pass qui ne fera que décourager davantage les gens pour sortir. Les jeunes constituent notre principale clientèle et cette catégorie est aussi la plus réticente par rapport au vaccin », soutient encore notre interlocuteur.

Ce dernier rappelle que les professionnels du secteur ont jusqu’ici respecté toutes les mesures prises par le gouvernement depuis le début de la pandémie et qu’ils ont participé à des campagnes de sensibilisation. « Mais cette fois, c’est trop », conclut-il.