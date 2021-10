Le Syndicat des avocats du Maroc (SAM) dénonce une décision «anticonstitutionnelle» et qui va à l’encontre des acquis en matière des droits de l’Homme. Le SAM appelle dans ce sens à l’annulation de cette décision.

Dans un communiqué parvenu à H24 Info, le SAM estime que la décision d’imposition du pass vaccinal soulève des «problèmes juridiques» et va à l’encontre des articles 6, 19, 24, 29 et 154 de la Constitution.

En effet, selon le syndicat, cette mesure prive certains citoyens de «leurs droits et libertés fondamentaux», à savoir leur droit à la libre circulation et leur droit de bénéficier des services et équipements publics vitaux, tels que l’accès aux soins de santé, lit-on dans le communiqué.

Par ailleurs, le syndicat met en doute la légitimité des personnes chargées de l’exécution de cette mesure, car le pass vaccinal est désormais exigé pour accéder aux administrations publiques, semi-publiques et privées, mais il est aussi demandé dans les établissements hôteliers et touristiques, les restaurants, les cafés, les espaces fermés, les commerces, les salles de sport et hammams.

«La circonstance exceptionnelle que connaît notre pays en raison de l’état d’urgence sanitaire, même si elle nécessite une intensification et des efforts concertés de la part des individus et des institutions, ne doit pas justifier l’adoption de décisions comportant des retraits des acquis en matière de droits humains», écrit le SAM, qui appelle dans ce sens à l’annulation de cette décision, d’autant plus que cette mesure «ne présente aucun caractère urgent en vue de l’amélioration de la situation épidémiologique».

Pour rappel, l’adoption du pass vaccinal au Maroc a créé des remous. Une pétition intitulée «Non au « pass vaccinal » au Maroc sans débat national» a même récolté plus de 33.000 signatures.