Vidéo. Le directeur du BCIJ met en lumière les liaisons dangereuses entre l’Iran et le Polisario

Le directeur du Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ), Haboub Cherkaoui, a accordé un entretien exclusif à la chaîne de télévision israélienne i24 News dans le cadre de l’émission Défense, où il a mis en évidence l’accointance entre l’Iran et le Polisario.

« L’Iran fournit à la milice du Polisario des missiles anti-aériens et des drones par l’intermédiaire du Hezbollah et avec l’aide de l’Algérie », a révélé le directeur du BCIJ, soulignant que « ce soutien iranien est une source de déstabilisation pour le royaume du Maroc ».

« Les accords d’Abraham consacrent un rapprochement très fort entre le Maroc et Israël. Les Marocains d’Israël constituent la communauté juive la plus nombreuse en provenance d’un pays arabe » Habboub Cherkaoui, directeur du #BCIJ, le « FBI marocain » #Défense @MatthiasInbar pic.twitter.com/rpJesCQl51 — i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) March 1, 2023

« Un rapprochement s’est effectué, d’une part, entre l’Iran et le Hezbollah et, de l’autre, le Polisario et l’Algérie. Et cette proximité représente une menace pour la stabilité et la sécurité du Maroc », a-t-il indiqué. Ce rapprochement entre le Polisario et le Hezbollah bien que ne datant pas d’hier avait fait récemment l’objet d’une enquête menée par la chaîne israélienne, s’appuyant sur des témoignages de hauts fonctionnaires européens.

Dans ce sens, « les accords d’Abraham ont été établis pour rechercher la paix et la sécurité et contrer l’expansionnisme de l’Iran et du Hezbollah », a confié le directeur du BCIJ. Ces accords « ont permis le renforcement des relations stratégiques et sécuritaires via les échanges de renseignements et d’expertises. Tous ces éléments sont dans l’intérêt de toutes les parties et aideront a endiguer le fléau du terrorisme et les crimes organisés », a-t-il expliqué.