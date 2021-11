Entre normalisation des relations étatiques et mise en place de vols directs, de plus en plus de touristes israéliens viennent visiter le Maroc. Rencontre avec Daniel, guide maroco-israélien qui accompagne ce jour un groupe de 25 d’entre eux dans le quartier des Habbous à Casablanca.

Daniel est né au Maroc et a migré avec sa famille en Israël à l’âge de trois mois. Depuis la normalisation des relations entre les deux pays, ce guide touristique effectue de plus en plus d’allers-retours pour accompagner des groupes d’Israéliens découvrir le royaume. Ce jeudi 25 novembre 2021, nous le retrouvons au quartier des Habous avec 25 Israéliens d’origine russe. Après trois jours passés dans la région de Marrakech, ils viennent d’arriver à Casablanca, avant de repartir le lendemain pour Fès, et plus tard Merzouga.

« C’est la première fois qu’ils viennent au Maroc. Quand ils ont ouvert les liaisons aériennes directes entre nos deux pays, depuis trois mois, la demande israélienne pour le tourisme au Maroc a beaucoup augmenté et de nombreux groupes sont venus. Les Israéliens aiment le Maroc ainsi que sa culture, sa nourriture, sa musique et son peuple. Et avec la fermeture récente de certains pays européens pour cause de covid-19, le Maroc doit se préparer à recevoir de plus en plus de touristes israéliens, notamment pour ces fêtes de fin d’année », explique le guide.

Lire aussi : Vidéo. Casablanca: l’origine insoupçonnée du quartier des Habous

Dans ce quartier mythique de la ville blanche, les touristes se plaisent à admirer l’architecture néo-mauresque et flâner entre les différentes échoppes d’artisanat. Et qui dit Habbous, dit passage obligé à la pâtisserie Bennis, véritable institution culinaire du quartier et de la ville.

« Ils viennent chez nous depuis la nuit des temps », nous confie Hakim Bennis, le petit-fils du fondateur de cette pâtisserie traditionnelle créée en 1930. Ce dernier note également une hausse des touristes israéliens en visite dans sa boutique. « Depuis un mois, on reçoit trois à quatre groupes par jour », soit le double par rapport à la période pré-covid.

Les accords d’Abraham signés le 10 décembre 2020 entre le Maroc et Israël ont lancé la revivification des échanges entre les deux pays dans tous les domaines. Côté tourisme, les Israéliens représentent un marché non négligeable pour les opérateurs marocains, non seulement avec les quelque 800.000 d’origine marocaine mais aussi les autres, qui voient dans le royaume chérifien une nouvelle destination attractive à cinq heures de Tel-Aviv.

Depuis juillet, les compagnies aériennes israéliennes ont mis en place quatre liaisons directes, et le mois dernier, c’est la compagnie marocaine nationale, Royal Air Maroc (RAM) qui a également annoncé l’ouverture de vols directs entre Casablanca et Tel-Aviv à partir du 12 décembre. « Cela démontre qu’il y a une demande qui s’accroît de plus en plus. Des milliers d’Israéliens se sont rendus au Maroc depuis l’annonce de la normalisation et les vols directs », commente Zoubir Bouhoute, expert en tourisme et président du Conseil provincial du tourisme de Ouarzazate.

Lire aussi : Polémique autour de la « taxe casher »: Berdugo conteste les accusations

Les professionnels du secteur s’attendent en effet à recevoir quelque 200.000 visiteurs israéliens dès la première année sur les différents segments: tourisme familial ou religieux, tourisme de loisirs, voyage d’affaires et MICE (voyages d’entreprise). Un chiffre amené à croître avec la multiplication des liaisons aériennes entre les deux pays. Jusqu’à présent, entre 50.000 et 80.000 Israéliens visitaient annuellement le royaume.

Dans cette dynamique de préparation à l’accueil de touristes israéliens de plus en plus nombreux, la Commission casherout de la Communauté Israélite de Casablanca s’est vu confié par le gouvernement l’exclusivité du régime de labellisation casher au Maroc. L’objectif étant de « mettre fin à l’anarchie qui régnait dans le secteur de la fourniture de prestations casher et qui portait préjudice aux touristes concernés (…) ».

Par ailleurs, les Israéliens doivent présenter un visa pour accéder au Maroc mais ce dossier pourrait être abordé prochainement pour annuler cette formalité entre les deux pays et faciliter les échanges.

« Il est honteux et inacceptable pour un Européen et un Russe d’entrer en Israël sans « visa » et de demander un visa d’entrée au frère marocain. J’ai été invité à la prochaine réunion de la Commission des relations étrangères et de la défense de la Knesset. Je présenterai une initiative conjointe israélo-marocaine d’exemption mutuelle de visa, et le Parti travailliste me soutient », avait déclaré sur son compte Twitter le 10 novembre dernier Meir Masri, expert en relations internationales auprès de plusieurs organismes en Israël.