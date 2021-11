L’initiative a été présentée par le membre du parti travailliste israélien, Meir Masri. Elle sera étudiée lors de la prochaine réunion de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense à la Knesset.

«Il est honteux et inacceptable pour un Européen et un Russe d’entrer en Israël sans « visa » et de demander un visa d’entrée au frère marocain», a écrit sur son compte Twitter, Meir Masri, expert en relations internationales auprès de plusieurs organismes en Israël.

من المعيب والغير مقبول أن يدخل الأوروبي والروسي إسرائيل بدون « فيزا » وأن نطلب تأشيرة دخول من الأخ المغربي. لقد دعيت إلى حضور اجتماع لجنة العلاقات الخارجية والدفاع القادم في الكنيست. سوف أقدم مبادرة إسرائيلية مغربية مشتركة تقضي بالإعفاء المتبادل من التأشيرة وحزب العمل يؤيدني. 🇮🇱🇲🇦 — ד »ר מאיר מסרי | د. مئير مصري (@MeirMasri) November 10, 2021

L’exemption mutuelle sera présentée à la prochaine réunion de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense à la Knesset, avec le soutien du Parti travailliste, indique-t-il.

Le Maroc et Israël ont normalisé leurs relations diplomatiques en décembre dernier. Des bureaux de liaison ont été ouverts dans les deux pays et pourraient être transformés en ambassades à l’avenir.

Des vols commerciaux directs ont par ailleurs été lancés par des compagnies israéliennes et la compagnie marocaine Royal Air Maroc.