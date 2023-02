Dans son discours prononcé jeudi, à l’ouverture de la session plénière de la 12e réunion de haut niveau Maroc-Espagne, Pedro Sanchez a indiqué que les deux pays ont convenu d’éviter tout ce qui pourrait offenser leurs « sphères de souveraineté ».

Le président du gouvernement Pedro Sánchez a indiqué que l’Espagne et le Maroc se sont engagés dans le cadre de la nouvelle relation qu’ils ont établie à éviter tout ce qui pourrait heurter les « sphères de souveraineté » de l’autre, rapporte Europa Press.

« Nous avons assumé un engagement de respect mutuel, par lequel dans notre discours et dans notre pratique politique, nous allons éviter tout ce que nous savons offenser l’autre partie, d’autant plus que cela affecte nos sphères de souveraineté respectives », a-t-il déclaré au début de la session plénière de la réunion de haut niveau (RAN) à laquelle ont participé les ministres des deux gouvernements.

Pedro Sánchez fait référence notamment à Sebta et Melilla, principaux points de discorde entre les deux pays.

Peu avant, Aziz Akhannouch a également prononcé un discours. « Nous saluons la position de l’Espagne à propos de notre première cause nationale, qui soutient la proposition marocaine d’autonomie dans le Sahara marocain, présentée par le Maroc en 2007 et la considère comme étant la base la plus sérieuse, la plus réaliste et la plus crédible pour le règlement de ce conflit factice », a souligné le chef du gouvernement.

🔴EN DIRECTO El presidente @sanchezcastejon interviene, junto al jefe de Gobierno del Reino de Marruecos, en la apertura de la sesión plenaria de la XII Reunión de Alto Nivel Marruecos-España. https://t.co/GtjNGk9UHZ — La Moncloa (@desdelamoncloa) February 2, 2023

Dans la matinée, Sánchez a tenu une réunion bilatérale avec Aziz Akhannouch, au siège de la primature. Les onze ministres espagnols qui l’ont accompagné se sont réunis séparément avec leurs homologues marocains pour finaliser plus de 20 accords devant être signés lors de cette RAN, « quatre fois plus que ceux souscrits au dernier en 2015 », souligne encore Europa Press.

Avant ça et « comme le veut la tradition », Pedro Sánchez devait se rendre au mausolée de Mohammed V pour lui rendre hommage.