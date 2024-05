Les deux enclaves s’impatientent et réclament l’ouverture de douanes commerciales entre le Maroc et l’Espagne. À présent, c’est au tour des douaniers de monter au créneau pour dénoncer ce qu’ils appellent la « dégradation de leur situation » à cause du retard qu’accuse ce dossier et pointe, en filigrane, la « responsabilité » du Maroc.

Les appels à la mise en service des douanes commerciales entre le Maroc et les présides s’intensifient. C’est au tour du conseil général des agents et représentants douaniers (CCGA en espagnol) de briser le silence. Dans un communiqué, l’organe qui représente l’ensemble des ordres régionaux des douaniers espagnols s’est exprimé autour de ce qu’il dénomme la situation “grave” que traverse ses membres en poste aux enclaves et ce en raison de la fermeture du poste à Mélilia et la non-ouverture de la première dépendance douanière à Sebta.

Douanes de Sebta et Mélilia: l’Espagne s’impatiente, le Maroc temporise

Pour cet organe, cette situation a provoqué la « détérioration” du tissu économique et commercial des deux villes depuis que le Maroc a unilatéralement fermé la douane commerciale de Mélilia en 2018 et a « drastiquement » restreint les passages au poste de contrôle à Sebta, estime cette instance représentative.

À cet égard, il a souligné que la détérioration continue de l’activité des agents des douanes aux présides l’a contraint de sortir de son silence, tout en précisant que, par loyauté institutionnelle, il a adopté un profil bas pour le passé pour ne pas perturber les négociations.

À présent, il a décidé de dénoncer publiquement cette situation « qui perdure indéfiniment. Une situation devenue inacceptable et contraire à ce que l’on attend d’une frontière européenne« . Dans ce sens, le conseil a réclamé donc des mesures immédiates, estimant à cet effet que les « annonces publiques optimistes » des gouvernements espagnol et marocain sur les progrès réalisés et la résolution imminente des problèmes, ne convainc plus personne.

Ce dernier cri de détresse en date s’ajoute aux multiples remontrances des partis de l’opposition adressées à Sanchez au sujet des douanes. Leur but n’est autre que mettre mal à l’aise les deux pays. De fait, ni Rabat ni Madrid ne sont dupes: les enjeux sont énormes pour les deux parties et ces postes douaniers sont un joker, pour ainsi dire.

Dans le cas du Maroc, ce dossier est hautement stratégique. Si les autorités marocaines prennent leur temps, c’est pour obtenir des avancées majeures sur les dossiers consolidant l’actuelle position espagnole vis-à-vis à du dossier du Sahara. De l’autre côté de la frontière, la reprise de l’activité douanière et son entrée en service dans le cas de Sebta est, outre son indéniable apport commercial, est une démarche chargée de symboles. Il s’agit d’un grand pas permettant d’asseoir l’hispanité des deux présides.