A l’occasion du Ramadan, nous lançons une série spéciale sur les façons d’améliorer son hygiène de vie, tout le long du mois de jeûne et au-delà, avec Radia Tanjaoui, naturopathe et coach. Dans ce troisième épisode, la spécialiste explique comment bien manger sucré.

« Le sucre est une drogue dans la mesure où des notre plus jeune âge, il a été introduit dans un système de récompense. Pour nous, en tant qu’adulte, le sucre est un aliment un peu doudou, réconfortant qui nous rassure presque », explique Radia Tanjaoui, naturopathe et coach à Casablanca.

Tout le long du mois de Ramadan, la spécialiste donne des conseils pour optimiser son hygiène de vie et adopter de nouvelles bonnes habitudes.

« Ramadan est une excellente période pour revoir ses habitudes alimentaires, notamment l’addiction au sucre. Le Maroc possède une cuisine très riche tant en matières sucrées que grasses ou encore en féculents. Malheureusement, notre pays enregistre un haut taux de personnes atteintes d’obésité et de diabète type 2. Des études scientifiques ont montré un mécanisme presque identique à la cocaïne et à l’héroïne qui s’active quand on consomme du sucre », poursuit Radia Tanjaoui.

Toutefois, une alimentation pauvre en sucre ne signifie pas qui n’a pas de goût, rassure cette dernière. Il existe différentes façons de manger du sucre de manière saine et équilibrée. Bonne nouvelle: il existe du sucre dans pratiquement tous les aliments y compris les légumes (cellulose), « on peut donc très bien apprendre à sucrer nos aliment autrement qu’avec du sucre blanc ou plein du miel ».

La spécialiste conseille de remplacer le sucre blanc notamment par les sucres suivants: le miel, le muscovado, le sucre de canne non raffiné, le sucre de canne complet, le sucre de coco.

A l’heure du goûter

A noter que hors Ramadan, le meilleur moment pour manger sucré se situe quatre à cinq heures après le déjeuner, généralement considéré comme l’heure du goûter. On privilégie alors les fruits secs préalablement trempés pendant 24h, dans l’idéal toujours accompagnés d’oléagineux, par exemple des noix, des amandes non sucrées ni huilées.

Ce type d’aliments provoque la sensation de satiété pendant très longtemps tout en offrant ce petit gout sucré, souligne la naturopathe qui ajoute que les adeptes du chocolat peuvent se tourner vers des produits à base de 75% de cacao minimum. « Plus le chocolat est noir, mieux c’est, plus il va apporter des nutriments au corps comme du magnésium ».

« Ces petit conseils sont valables tout au long de l’année. Si vous avez une addiction au sucre, plusieurs méthodes existent pour vous en défaire, et il s’agit de commencer dans un premier temps par remplacer le sucre blanc par des sucres un peu plus naturels qui vont vous donner une impression de satiété pendant plus longtemps. Il existe aussi d’autres thérapies pour pouvoir se débarrasser de la compulsion ou de l’addiction sucrée comme l’hypnose », conclue Radia Tanjaoui.