A l’occasion du Ramadan, nous lançons une série spéciale sur les façons d’améliorer son hygiène de vie, tout le long du mois béni et au-delà, avec Radia Tanjaoui, naturopathe et coach. Dans ce premier épisode, la spécialiste explique comment se débarrasser de l’addiction au tabac via la technique de l’hypnose thérapeutique. Forts de plusieurs heures continues de jeûne, profitez du Ramadan pour arrêter de fumer…définitivement!

Le Ramadan, période de detox physique et spirituelle, se prête à l’adoption de nouvelles bonnes habitudes. Chaque jour pendant plusieurs heures, le corps jeûne et se régénère. Il est ainsi privé de toutes sortes d’addictions quotidiennes comme le tabac.

« En vente libre, de nombreux fumeurs se sentent emprisonnés dans le fléau du tabac. En même temps, il n’existe pas de centre de désintoxication dédié, ce qui pousse à s’interroger sur l’addictivité de cette substance au sens physique du terme », explique Radia Tanjaoui, naturopathe, coach et hypnothérapeute.

Spécialiste en gestion du poids et en sevrage tabagique, la praticienne nous reçoit dans son cabinet casablancais, dans le quartier du C.I.L. Depuis son ouverture en 2017, Radia Tanjaoui a constaté que la méthode de l’hypnose thérapeutique pour arrêter de fumer fonctionne dans trois cas sur quatre, soit chez 75% de ses clients. Une méthode relativement efficace donc, et qui n’implique que deux séances.

Hypnose conversationnelle et hypnose profonde

L’arrêt du tabac par l’hypnose se déroule en deux séances:

La première séance dure 3h30 pendant lesquelles la spécialiste passe en revue avec le fumeur son environnement, son comportement et sa relation à la cigarette, avec notamment une projection sur la production et l’industrie du tabac. Pendant le visionnage, la praticienne met en place de l’hypnose conversationnelle en discutant avec le client, assis et conscient, mais dont le subconscient commence à recevoir des petits messages.

Dans un second temps, le fumeur s’assoit dans un fauteuil et la thérapeute lui induit « une détente hypnotique profonde en adressant directement à son subconscient des suggestions pour faciliter l’arrêt du tabac ».

Lire aussi : Vidéo-Teaser. Profitez du Ramadan pour adopter une meilleure hygiène de vie

Huit jours après, le client revient au cabinet pour une seconde séance d’hypnose qui concrétise son arrêt définitif de la cigarette. Pendant cette consultation, Radia Tanjaoui voit au préalable avec le client les difficultés rencontrées durant le laps de temps et les retravaille avec lui via des techniques telles que la PNL (programmation neurolinguistique), le coaching ou divers recadrages.

Symboliquement, le fumeur quitte le cabinet en jetant son paquet de cigarettes dans une poubelle, « le cimetière à cigarettes », « pour marquer la fin de sa vie de fumeur et le début de sa nouvelle vie complètement débarrassée du tabac ». « Avec cette méthode, l’arrêt du tabac se fait sans manque ni compensation et on maximise les chances d’arrêter », souligne Radia Tanjaoui qui précise que cette méthode peut fonctionner avec tout type d’addiction (sucre, soda, produit alimentaire, etc.).