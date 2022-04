A l’occasion du Ramadan, nous lançons une série spéciale sur les façons d’améliorer son hygiène de vie, tout le long du mois béni et au-delà, avec Radia Tanjaoui, naturopathe et coach. Dans ce deuxième épisode, la spécialiste explique en six conseils comment mieux gérer son stress au quotidien.

Ramadan rime avec jeûne mais aussi avec spiritualité. Une période de sérénité propice à l’adoption de bonnes habitudes afin de mieux gérer le stress au quotidien. En six conseils, Radia Tanjaoui, naturopathe et coach, invite à une meilleure hygiène de vie pour un meilleur mental.

1. Planifier et déléguer

Programmer toutes les tâches à faire et envisager d’en déléguer certaines quand on peut.

2. S’accorder un temps pour soi

Recharger ses propres batteries pour pouvoir mieux aider les autres.

3. Pratiquer régulièrement une activité physique

Pendant Ramadan, favoriser une activité douce et régulière type marche.

4. Maintenir une alimentation équilibrée

L’alimentation joue un rôle prépondérant dans la gestion du stress. Voici le menu idéal pour le ftour du Ramadan conseillé par Radia Tanjaoui:

A la rupture du jeûne, commencer par des dattes, noix ou amandes, avec de l’eau, du lait ou du jus de fruit

et de la soupe ou harira, puis attendre 15 minutes à deux heures et faire un repas léger type grillades et légumes.

Il est aussi possible de faire un repas unique, à condition de prendre le temps de manger doucement (minimum 30 minutes pour le repas), de bien mâcher les aliments (la digestion commence dans la bouche) et de manger de chaque groupe alimentaire (glucides, lipides, protéines).

Penser également à bien s’hydrater.

5. Avoir un sommeil réparateur

Le rythme est souvent perturbé pendant Ramadan mais il est important de maintenir un sommeil réparateur et dormir entre six et huit heures chaque nuit.

6. Faire de la cohérence cardiaque

Il a été prouvé que le fait de se concentrer sur sa respiration permet de calmer l’anxiété et le stress. En effet, respirer de façon régulière permet de baisser la fréquence cardiaque et relaxe. C’est le principe de l’exercice de cohérence cardiaque à pratiquer entre trois et six minutes, matin midi et soir. Des applications spécialisées peuvent aider à faire cet exercice telles que Happyrespi ou Ma cohérence cardiaque.